தீபாவளிக்கு அழகான பர்னிச்சர் மாடர்ன் பர்னிச்சருக்கு வாங்க...
தீபாவளிக்கு அழகான பர்னிச்சர் மாடர்ன் பர்னிச்சருக்கு வாங்க...
UPDATED : நவ 05, 2026 11:55 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:27 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு, வீட்டை புதுப்பொலிவுடன் அலங்கரிக்க திருப்பூர், திருமுருகன்பூண்டி பாப்பீஸ் ஓட்டல் எதிரில் இயங்கும் ‘மாடர்ன் பர்னிச்சர்’ நிறுவனம் சிறப்பு விற்பனையை அறிவித்துள்ளது.நிர்வாகத்தினர் கூறியதாவது:கேரளாவில் உள்ள எங்களது சொந்த தொழிற்சாலையில், உயர்தர தேக்கு மரங்களைக் கொண்டு பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டில்கள், சொகுசு சோபா செட்கள், டைனிங் டேபிள்கள் மற்றும் பீரோக்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான மரச்சாமான்களும் எங்களிடம் கிடைக்கும்.
தென் இந்தியா முழுதும் சப்ளை செய்யப்படும் இந்த பர்னிச்சர்கள், திருப்பூர் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. மொத்த விற்பனை விலையிலேயே நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படுவது எங்களின் தனிச்சிறப்பு. சந்தையில் எங்குமே கிடைக்காத குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். பூஜ்யம் சதவீத வட்டியில் சுலபத் தவணை முறையிலும் பொருட்களை வாங்கும் வசதி உள்ளது. தொடர்புக்கு: 99622 55133