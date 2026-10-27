கடை ஷட்டரை உடைத்து துணிகரம் கவரிங், ஐம்பொன் நகைகள் திருட்டு
கடை ஷட்டரை உடைத்து துணிகரம் கவரிங், ஐம்பொன் நகைகள் திருட்டு
ADDED : அக் 27, 2026 07:11 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் கடையின் ஷட்டரை உடைத்து, ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள கவரிங், ஐம்பொன் நகைகளை மர்ம நபர்கள் திருடிச்சென்றனர்.
திருப்பூர், காந்தி நகரைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார், 58, பி.என். ரோடு மேட்டுப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே ஸ்ரீ ராம் காம்ப்ளக்ஸ் முதல் மாடியில் கவரிங், ஐம்பொன் நகைக் கடை நடத்தி வருகிறார்.
நேற்று (அக்.,26) இரவு கடையைப் பூட்டிச் சென்றார். இன்று (அக்.,27) காலை ஷட்டர் உடைக்கப்பட்டிருப்பதாக அக்கம்பக்கத்தினர் தகவல் தெரிவித்தனர். ராஜ்குமார் வந்து பார்த்தபோது, கடையில் இருந்த நகைகள் அனைத்தும் திருடப்பட்டது தெரியவந்தது.
காம்ப்ளக்ஸ் பின்புறம் வழியாக நுழைந்த மர்ம நபர்கள், ஷட்டரை உடைத்து நகைகளைத் திருடியுள்ளனர். கடையில் இருந்த 50 செயின்கள், 15 நெக்லஸ்கள், 100 மோதிரங்கள், 150 தோடுகள், ஆரங்கள் உள்ளிட்ட ரூ.5 லட்சம் மதிப்பிலான கவரிங், ஐம்பொன் நகைகள் திருடப்பட்டுள்ளன.
தங்க நகைகள் என நினைத்து, தங்க முலாம் பூசப்பட்ட கவரிங் நகைகளைக் கொள்ளையர்கள் எடுத்துச் சென்றிருக்கலாம் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.