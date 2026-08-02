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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ சி.எம். வந்துதான் ரிப்பன் வெட்டணுமா! பணி முடிந்தும் பாலம் திறக்க தாமதம் ஏன்?

சி.எம். வந்துதான் ரிப்பன் வெட்டணுமா! பணி முடிந்தும் பாலம் திறக்க தாமதம் ஏன்?

சி.எம். வந்துதான் ரிப்பன் வெட்டணுமா! பணி முடிந்தும் பாலம் திறக்க தாமதம் ஏன்?

UPDATED : ஆக 01, 2026 09:20 PM

ADDED : ஆக 01, 2026 09:01 PM

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UPDATED : ஆக 01, 2026 09:20 PM ADDED : ஆக 01, 2026 09:01 PM

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திருப்பூர்;'கட்டி முடிச்சாச்சு... ஆனா திறக்க மாட்டோம்'திருப்பூர் மாநகராட்சியின் பிடிவாதத்தால் தினமும் அவதிப்படுவது என்னவோ சாமானிய மக்கள் தான்!

ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியையும் யூனியன் மில் ரோட்டையும் இணைக்க, நொய்யல் ஆற்றின் குறுக்கே நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு நிதியில் கட்டப்பட்ட புதிய பாலம் தயார் நிலையில் நின்று பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டன. பழைய பாலத்தை இடித்து, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மக்கள் வழியின்றி தவித்து வந்த நிலையில், பாலம் கட்டி முடிந்த பிறகும் பூட்டியே கிடப்பது மாநகராட்சியின் உச்சகட்ட அலட்சியம்!

“முதல்வர் வந்துதான் ரிப்பன் வெட்டுவார், அரசு அனுமதிக்காகக் காத்திருக்கிறோம்” என மாநகராட்சி நிர்வாகம் சாக்குப்போக்குகளைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்க, நாளை மறுநாள்(4ம் தேதி) நாங்களாகவே பாலத்தைத் திறந்து விடுேவாம் என்று பா.ஜ.வோ அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

பா.ஜ. நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:

மத்திய அரசின் நிதியில் கட்டப்பட்ட திட்டங்களை முடித்தும் திறக்காமல் முடக்கி வைப்பது தான் திருப்பூர் மாநகராட்சியின் சாதனையா? டவுன்ஹால் வளாகம், தினசரி மார்க்கெட், பன்னடுக்கு வாகன பார்க்கிங் எனப் பல கோடி ரூபாய் மக்கள் வரிப்பணத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் திறக்கப்படாமல் வீணாய்ப் போகின்றன; மாநகராட்சிக்கு வரவேண்டிய பல கோடி வருவாயும் காற்றில் பறக்கிறது.

நொய்யல் பாலத்தைத் திறக்காததால் தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சுற்றியலைந்து நரக வேதனையை அனுபவிக்கின்றன. முந்தைய தி.மு.க. அரசு செய்த அதே மக்கள் விரோத வேலையைத் தான் இந்த அரசும் தொடர்கிறது. மத்திய அரசின் திட்டங்களை மறைக்கப் பார்க்கும் மாநில அரசின் நடவடிக்கையை மக்கள் மன்றத்தில் வெளிச்சம்போட்டுக் காட்டுவோம்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

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