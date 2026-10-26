/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/சிலம்பம் போட்டி : லயன்ஸ் பள்ளி சாதனை
UPDATED : அக் 25, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:18 PM
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திருப்பூர்: ஸ்ரீ வீர ஆஞ்சநேயர் சிலம்பம் மற்றும் விளையாட்டு அகாடமி சார்பில், மாநில அளவிலான திறந்தநிலை சிலம்பம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, கோவை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வித்யாலயாவில் நடைபெற்றது.
பல்லடம், ஆராகுளம் லயன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்று, சப் ஜூனியர், ஜூனியர் மற்றும் சீனியர் பிரிவுகளில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள், பயிற்சியாளர்களை பள்ளி தலைவர் மெஜஸ்டிக் கந்தசாமி, நிர்வாகிகள், ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.