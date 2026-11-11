நிழற்படத்தில் துாய்மை... நிஜத்தில் குப்பை! தடம் மாறிய ‘திருப்பூரில் நல் திருப்பம்’ திட்டம்
நிழற்படத்தில் துாய்மை... நிஜத்தில் குப்பை! தடம் மாறிய ‘திருப்பூரில் நல் திருப்பம்’ திட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:44 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:42 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் கிராம ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கிய ஊரகப் பகுதிகளில், குப்பையில்லா நிலையை உருவாக்கவும், திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தவும், அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘திருப்பூரில் நல் திருப்பம்’ என்ற திட்டம் எதிர்பார்த்த பலனை தரவில்லை.
ஆம்பத்தில், ஓரளவு பலன் தந்த இத்திட்டம், நாளடைவில் சுணக்கத்தை சந்தித்துள்ளது. பெரும்பாலான கிராம ஊராட்சிகளில், இத்திட்டத்தின் செயல்பாடு போலி தோற்றத்தில், அதிகாரிகளின் கண்ணை மறைக்கிறது. தினசரி வீடுகளுக்குச் சென்று, குப்பைகளை தரம் பிரித்து வாங்கும் துாய்மைப் பணியாளர்கள், பல இடங்களில், வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது, 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே வீடுகளுக்கு தலைகாட்டுகின்றனர்.
இதுஒருபுறமிருக்க, பெரும்பாலான குடியிருப்புவாசிகள், குப்பைகளை முறையாக தரம் பிரித்தும் தருவதில்லை; ஓரிரு வீடுகள் மட்டுமே இதற்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்கின்றன. ‘வீடு வீடாகச் சென்று, குப்பையைப் பெற்றுத் தரம் பிரிக்கும் காட்சிகளை, புகைப்படம் எடுத்து உயர் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்ப வேண்டும்’ என்ற கண்டிப்பான உத்தரவு இருப்பதால், துாய்மைப் பணியாளர்கள் தவிக்கின்றனர்.
முறையாக குப்பைகளை பிரித்து தரும் ஓரிரு வீடுகளில் இருந்து குப்பை பெறப்படும் புகைப்படங்களை மட்டும் மொபைல் போனில் ‘க்ளிக்’ செய்து அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பிவிட்டு, ‘‘அந்த வீதி முழுவதும் இதுபோன்றுதான் குப்பை பிரித்து வாங்கப்படுகிறது’ என வேறு வழியின்றி சமாளித்து வருகின்றனர்.
பணியாளர் வேதனை
துாய்மைப் பணியாளர்கள் சிலர் கூறுகையில், ‘அதிகாரிகளின் கண்டிப்பான உத்தரவால் நாங்களும், குப்பைகளை தரம் பிரித்து தருமாறு பொதுமக்களிடம் வலியுறுத்துகிறோம். பெரும்பாலான மக்கள், குப்பையை தரம் பிரித்துத் தருவதில்லை. உயர் அதிகாரிகளின் ‘வசைபாடல்’கள், நெருக்கடிகளுக்கு ஆளாகாமல் இருக்க, வேறு வழியின்றி குப்பையை தரம் பிரித்துத் தரும் ஓரி வீட்டாரின் புகைப்படத்தை மட்டும் அனுப்பி சமாளிக்கிறோம்,’ என்றனர்.