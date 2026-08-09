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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அக்கா 1.0; தங்கை 2.0 --- ஒரே கனவு... இரண்டு வெள்ளை கோட்

அக்கா 1.0; தங்கை 2.0 --- ஒரே கனவு... இரண்டு வெள்ளை கோட்

அக்கா 1.0; தங்கை 2.0 --- ஒரே கனவு... இரண்டு வெள்ளை கோட்

UPDATED : ஆக 08, 2026 11:24 PM

ADDED : ஆக 08, 2026 11:04 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 11:24 PM ADDED : ஆக 08, 2026 11:04 PM

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ஒரே வீட்டில் வளர்ந்த இரண்டு சகோதரிகள்...ஒரே பள்ளியில் படிப்பு...இருவருக்குமே ஒரே கனவு...

ஆனால், அந்தக் கனவை அடைந்த பாதை மட்டும் வேறுபட்டது.

இடுவம்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ்-2 முடித்தவர்கள் பவுசிகா மற்றும் அழகுநிலா. பனியன் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் கணேசன்-பஞ்சவர்ணம் தம்பதியின் மகள்கள்.

மகள்களை டாக்டராக்க வேண்டும் என்பது பெற்றோரின் நீண்டநாள் ஆசை. ஆனால் மருத்துவப் படிப்புக்கான கலந்தாய்வு, படிப்புகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம், சேர்க்கை நடைமுறைகள் போன்றவை குறித்து அவர்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை.

மூத்த மகள் பவுசிகா, நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார். இருந்தாலும், எம்.பி.பி.எஸ்., படிப்பு குறித்த சரியான ஆலோசனை கிடைக்காததால், பல் மருத்துவப் படிப்பில் சேர்ந்தார். தற்போது மூன்றாமாண்டு படித்து வருகிறார்.

அந்த அனுபவமே, இளைய மகள் அழகுநிலாவின் பயணத்தை மாற்றியது.

பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலுடன் நீட் தேர்வுக்குத் தயாரான அழகுநிலா, தேவையான ஆலோசனைகளைப் பெற்று தேர்வில் வெற்றி பெற்றார். தற்போது எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் சேர உள்ளார்.

ஒரே வீட்டில், ஒருவருக்கு அனுபவம் கற்றுக்கொடுத்த பாடம், இன்னொருவருக்கு வழிகாட்டுதலாக மாறியது.

இந்தக் குடும்பத்தின் கதை ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நினைவூட்டுகிறது...

கனவு எல்லோருக்கும் இருக்கும். அதை நனவாக்குவது திறமை மட்டுமல்ல; சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும் வழிகாட்டுதலும் கூட.

பவுசிகா - அழகுநிலா

எங்கள் கனவு நனவாகிறது மகள்கள் இருவரும் மருத்துவத் துறையில் பயணிப்பது குறித்து பெற்றோர் கணேசன்-பஞ்சவர்ணம் கூறியதாவது: எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் பிள்ளைகளை டாக்டராக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் ஆசை. நீட் தேர்வு இல்லையென்றால் எங்களைப் போன்ற எளிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்குமா என்பது தெரியாது. இன்று எங்கள் இரண்டு மகள்களும் மருத்துவத் துறையில் பயணிப்பதைப் பார்க்கும்போது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.



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