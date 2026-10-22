பொத்துக்கொண்ட வானம்! ஒரே நாளில் 47 மி.மீ., கொட்டிய மழை: நொய்யல் ஆற்றில் புது வெள்ளப்பெருக்கு
பொத்துக்கொண்ட வானம்! ஒரே நாளில் 47 மி.மீ., கொட்டிய மழை: நொய்யல் ஆற்றில் புது வெள்ளப்பெருக்கு
UPDATED : அக் 17, 2026 04:56 AM
ADDED : அக் 16, 2026 07:34 PM
திருப்பூர்: வெயில் வாட்டியெடுத்த திருப்பூர் மாவட்டத்தில், வடகிழக்கு பருவமழை இப்போது நம்பிக்கையை விதைத்துள்ளது. ஒருபுறம் வறண்டு கிடந்த குளம், குட்டைகள் நிரம்பி வழிகின்றன; நொய்யல் ஆற்றில் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின் வெள்ளம் மிதமாக பெருக்கெடுத்துள்ளது. மறுபுறம், நீர்வழிப் பாதைகள் ஆக்கிரமிப்பால் பொங்கலுாரிலும், தாழ்வான குடியிருப்புகளில் மழைநீர் புகுந்ததால் ஊத்துக்குளியிலும் மக்கள் அவதிப்பட்டுள்ளனர். மாவட்டம் முழுவதும் ஒரே நாளில் சராசரியாக 47.10 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாகப் போதிய மழையின்றித் தவித்த மாவட்டத்துக்கு, இந்த மழை ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது. கோடை மழையும், தென்மேற்கு பருவமழையும் கைகொடுக்காததால், அமராவதி, திருமூர்த்தி அணைகள் மற்றும் விவசாயக் கிணறுகளில் நீர்மட்டம் சரிந்தது. கடந்த பத்தாண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்குத் தென்மேற்கு பருவமழை சராசரியைவிடக் குறைந்திருந்ததால், விவசாயிகள் அடுத்த மழையை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதும், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது. நேற்று முன்தினம் மாலை தொடங்கிய மழை, இரவு முழுவதும் பல இடங்களில் கொட்டித் தீர்த்தது. திருப்பூர் மாநகரப் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் பெய்த மழை, வறண்ட நிலத்துக்கு மட்டுமின்றி, காத்திருந்த மக்களின் மனங்களுக்கும் குளிர்ச்சியைக் கொடுத்தது.
மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ஊத்துக்குளியில் 100 மி.மீ., மழை பதிவானது. பல்லடத்தில் 92 மி.மீ., தாராபுரத்தில் 85 மி.மீ., மழை பெய்தது. பல பகுதிகளில் நீர்நிலைகள் நிரம்பிய நிலையில், சில இடங்களில் மழைநீர் வெளியேற வழியின்றித் தேங்கியதால் பாதிப்பும் ஏற்பட்டது.
நீர்நிலைகளில் புதுவெள்ளம்
பல்லடம் வட்டாரம் விவசாயத்தை முதன்மையாகக் கொண்ட பகுதி. காய்கறிகள், தென்னை, வாழை, சோளம், மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்கள் பரவலாகச் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. ஆண்டுக்கு சராசரியாக 500 மி.மீ., மழை பதிவானாலும், பல்லடம் வறட்சி மிகுந்த பகுதியாகவே கருதப்படுகிறது. பி.ஏ.பி., திட்டத்தில் சில பகுதிகள் பயன்பெற்றாலும், மேற்கு வட்டாரக் கிராமங்கள் பலவற்றுக்குப் பாசன வசதி கிடைக்கவில்லை.
தண்ணீருக்காகக் காத்திருந்த விவசாயிகள், பி.ஏ.பி.,யில் தண்ணீர் திறக்கப்படுமா, பருவமழையாவது பெய்யுமா என எதிர்பார்த்தனர். சில கிராமங்களில் மழை வேண்டி, பாரம்பரிய முறைப்படி மழைச்சோறு எடுத்தும் வழிபாடு நடத்தினர். அவர்களின் வேண்டுதலுக்குப் பதில் கிடைத்ததுபோல், நேற்று முன்தினம் பெய்த மழை, பல்லடம் வட்டாரத்தின் நீர்நிலைகளுக்குப் புதுவாழ்வு கொடுத்துள்ளது.
ஒரே நாளில் 92 மி.மீ., மழை பதிவானதால், நீண்ட நாட்களாகத் தண்ணீரின்றி வறண்டு கிடந்த குளம், குட்டைகள் நிரம்பி வழிந்தன. பெரும்பாலான நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால், அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு ஓரளவு தண்ணீர்த் தட்டுப்பாடு குறையும் என விவசாயிகள் நம்புகின்றனர்.
நொய்யலில் வெள்ளப்பெருக்கு
வடகிழக்கு பருவமழையின் தாக்கம் நொய்யல் ஆற்றிலும் எதிரொலித்தது. திருப்பூர் மட்டுமின்றி, கோவை மாவட்டப் பகுதிகளிலும் பெய்த கனமழையால், நொய்யலில் நடப்பாண்டில் முதல்முறையாக மிதமான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. சாமளாபுரம், பள்ளபாளையம், ஆண்டிபாளையம் குளங்கள் நிரம்பி வழிந்த நிலையில், ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள தடுப்பணைகளிலும் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது.
மங்கலம் நல்லம்மன் தடுப்பணைப் பகுதி ஏற்கெனவே துார்வாரிச் சுத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனால், மழை வெள்ளம் தடுப்பணையில் நிரம்பி, நல்லம்மன் கோவிலைச் சூழ்ந்தபடி ஆர்ப்பரித்து ஓடியது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தடுப்பணையில் தண்ணீர் வழிந்தோடிய காட்சி, அப்பகுதி மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தது.
ஆனால், வெள்ளப்பெருக்கு அணைப்பாளையம் நொய்யல் தரைப்பாலத்தையும் மூழ்கடித்தது. இதனால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இருசக்கர வாகனங்கள் மட்டும் புதிய ஆற்றுப்பாலம் வழியாகச் சென்று வந்தன.
ஆக்கிரமிப்பால் பாதிப்பு
பொங்கலுார் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் நேற்று அதிகாலை வரை பலத்த மழை பெய்தது. கண்டியன்கோவிலில் 90 மி.மீ., மழை பதிவானது. பொதுவாக, கிராமப்புறங்களில் பலத்த மழை பெய்தால், குளம், குட்டைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்கும். ஆனால், கோவை-திருச்சி சாலையில் அமைந்துள்ள பொங்கலுாரில், நிலத்தின் மதிப்பு உயர்ந்ததன் பின்னணியில் நீர்வழிப் பாதைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருப்பது, மழைக்காலத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தனியார் நிலம், அரசு புறம்போக்கு நிலம் என வேறுபாடின்றி நீர்வழிப் பாதைகளில் கட்டடங்கள் எழுப்பப்பட்டுள்ளதால், மழைநீர் செல்ல வழியின்றித் தேங்கியது. ஆங்காங்கே குட்டைபோல் தண்ணீர் தேங்கி, வீடுகள், கடைகளுக்குள் புகுந்தது. என்.என்.புதுார் பகுதியில் சில வீடுகள் இடிந்து விழுந்தன. இதனால், பொதுமக்களுக்கு லட்சக்கணக்கான ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
மழைக்காலம் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், பாதிப்பு மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்ற அச்சம் மக்களிடையே எழுந்துள்ளது. எனவே, அரசு மற்றும் தனியார் நிலங்களில் உள்ள நீர்வழிப் பாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, தண்ணீர் தேங்கும் இடங்களைச் சுத்தப்படுத்தி, வடிகால்களைத் துார்வார வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
வீடுகளுக்குள் தண்ணீர்
மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச மழையைப் பெற்ற ஊத்துக்குளியில், மழையின் மறுபக்கம் மக்களை வாட்டியது. நேற்று முன்தினம் இரவு 8 மணியளவில் தொடங்கிய மழை, நீண்ட நேரம் கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால், பெட்டிக்கடை பகுதியில் தாழ்வான இடங்களில் அமைந்துள்ள 20-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது.
சாலைகளில் முழங்காலுக்கு மேல் தண்ணீர் தேங்கியதால், மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற முடியாமல் சிரமப்பட்டனர். பல்வேறு பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. சில இடங்களில் விடியும் வரை மின்சாரம் திரும்பாததால், வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்த சூழலில், இருளிலும் மக்கள் தவித்தனர். ஒருபுறம் மழை நீர்நிலைகளை நிரப்பிய மகிழ்ச்சி; மறுபுறம் வீடுகளுக்குள் புகுந்த தண்ணீரால் ஏற்பட்ட இழப்பும் அவதியும் என, ஊத்துக்குளியில் ஒரே மழை இருவிதமான அனுபவங்களைத் தந்தது.
மானாவாரி சாகுபடிக்கு நம்பிக்கை
வடகிழக்கு பருவமழைக் காலம் மானாவாரி சாகுபடிக்கு முக்கியமானது. குறிப்பாக, கால்நடைத் தீவனத்துக்குப் பயன்படும் சோளம் முக்கியப் பயிராக உள்ளது. எந்தப் பருவமழை பொய்த்தாலும், வடகிழக்கு பருவம் கைகொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கை கொங்கு விவசாயிகளிடம் நீண்டகாலமாக இருந்து வருகிறது.
தற்போது பெய்துள்ள மழையால், மானாவாரி சாகுபடிக்கான ஆயத்தப் பணிகளில் விவசாயிகள் இறங்கியுள்ளனர். நீர்நிலைகள் நிரம்புவதும், நொய்யலில் தண்ணீர் பெருக்கெடுப்பதும் நம்பிக்கையை அளித்தாலும், பொங்கலூர், ஊத்துக்குளி பகுதிகளில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் எச்சரிக்கையையும் விடுத்துள்ளன. மழைநீரைச் சேமிப்பதுடன், அது தடையின்றிச் செல்லும் வகையில் நீர்வழிப் பாதைகளைப் பாதுகாப்பதும் அவசியம். அப்போதுதான் வானம் தரும் வரம், மக்களுக்கு வெள்ளப் பாதிப்பாக மாறாமல், விவசாயத்துக்கும் வாழ்வாதாரத்துக்கும் முழுமையாகக் கைகொடுக்கும்.
மாவட்டத்தில் பதிவான மழையளவு
ஊத்துக்குளி - 100 மி.மீ.
பல்லடம் - 92 மி.மீ.
தாராபுரம் - 85 மி.மீ.
காங்கயம் - 63 மி.மீ.
வெள்ளகோவில் - 63 மி.மீ.
திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகம் - 62 மி.மீ.
திருப்பூர் தெற்கு தாலுகா - 60 மி.மீ.
குண்டடம் - 60 மி.மீ.
கலெக்டர் முகாம் அலுவலகம் - 59 மி.மீ.
மடத்துக்குளம் - 55 மி.மீ.
வட்டமலைக்கரை ஓடை - 48 மி.மீ.
அவிநாசி - 29 மி.மீ.
மூலனுார் - 23 மி.மீ.
அமராவதி அணை - 17 மி.மீ.
உடுமலை - 14 மி.மீ.
திருமூர்த்தி அணை - 14 மி.மீ.
திருமூர்த்தி அணை ஐ.பி. - 14 மி.மீ.
உப்பாறு அணை - 13 மி.மீ.
நல்லதங்காள் ஓடை - 10 மி.மீ.
பாக்ஸ் 2
மகிழ்ச்சியும் பாதிப்பும்
மகிழ்ச்சி:
• பல்லடத்தில் வறண்டிருந்த குளம், குட்டைகள் நிரம்பின.
• நொய்யல் ஆற்றில் நடப்பாண்டின் முதல் மிதமான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.
• சாமளாபுரம், பள்ளபாளையம், ஆண்டிபாளையம் குளங்கள் நிரம்பி வழிந்தன.
• மானாவாரி சாகுபடியைத் தொடங்க விவசாயிகள் ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.
பாதிப்பு:
• பொங்கலுாரில் நீர்வழிப் பாதை ஆக்கிரமிப்பால் வீடுகள், கடைகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது.
• என்.என்.புதுாரில் சில வீடுகள் இடிந்து விழுந்தன.
• ஊத்துக்குளி பெட்டிக்கடை பகுதியில் 20-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது.
• மின்தடை மற்றும் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியதால் மக்கள் அவதிப்பட்டனர்.
பாக்ஸ் 3
மழைநீருக்கு வழி வேண்டும்!
மழை பெய்வது இயற்கையின் வரம். ஆனால், அந்த நீர் செல்ல வேண்டிய பாதைகள் ஆக்கிரமிக்கப்படும்போது, வரமே பாதிப்பாக மாறுகிறது. பொங்கலுாரில் நீர்வழிப் பாதைகளை மீட்டெடுப்பதும், ஊத்துக்குளியில் தாழ்வான பகுதிகளில் வடிகால் வசதியை மேம்படுத்துவதும் அவசியம். குளம், குட்டைகளைத் துார்வாரி, மழைநீரைச் சேமிக்கும் நடவடிக்கைகளையும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும். அப்போதுதான் மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகாமல், நிலத்துக்குள் சென்று விவசாயத்துக்கும் நிலத்தடி நீருக்கும் உதவும்.
பாக்ஸ் 4
குடிநீரைக் காய்ச்சி குடியுங்கள்
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், குடிநீரைக் காய்ச்சி, ஆறவைத்துக் குடிக்க வேண்டும் என, திருப்பூர் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
மழைக்காலத்தில் அசுத்தமான நீர், ஈக்கள் மூலம் டைபாய்டு, காலரா, மஞ்சள் காமாலை, வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, குடிநீரை நன்கு கொதிக்கவைத்து, ஆறிய பின் பருக வேண்டும். வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் மழைநீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்வதுடன், கொசு உற்பத்தியையும் தடுக்க வேண்டும்.
காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் தென்பட்டால், சுய மருத்துவத்தைத் தவிர்த்து, அருகிலுள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அல்லது அரசு மருத்துவமனையை அணுக வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
படங்கள்
அணைப்பாளையம் தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்துச் செல்லும் நொய்யலாற்று வெள்ளம்.
ஊத்துக்குளி - பெட்டிக்கடை பகுதியில், வீடுகளில் வெள்ள நீர் புகுந்தது.
கல்லம்பாளையம், மாணிக்காபுரம் தடுப்பணைகள் நிரம்பின.
காளிவேலம்பட்டி, கொசவம்பாளையம், பாலசமுத்திரம், கரைப்புதுார், ஆறுமுத்தாம்பாளையம், சேடபாளையம் குட்டைகளில் நீர் நிரம்பியுள்ளது.
பி.ஏ.பி. பாசன நீர் திறந்துவிட விவசாயிகள் வலியுறுத்திய நிலையில், இயற்கையின் கொடையாக, பி.ஏ.பி. வாய்க்காலில் பாய்ந்த மழைநீர். இடம்: மாணிக்காபுரம்.
ரோட்டில் தேங்கி நின்ற மழைநீரில் குதுாலித்த வாத்துகள். இடம்: ஆறுமுத்தாம்பாளையம், சபரி நகர்.