சின்ன வெங்காயம் கிலோ 140 ரூபாய்

UPDATED : அக் 28, 2026 07:48 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:46 PM
பொங்கலுார்: கடந்தாண்டு போதுமான மழை இல்லாததால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிந்து வைகாசி பட்ட சின்ன வெங்காய சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டது. அறுவடையில் நல்ல விலை கிடைத்ததால் பலர் உடனே விற்றுவிட்டனர். ஒரு சிலர் மட்டுமே விலை உயரும் என திறந்தவெளியில் பட்டறை அமைத்து இருப்பு வைத்தனர்.
தற்போது ஆடிப்பட்டத்தில் நடவு செய்த புதிய வெங்காயம் சந்தைக்கு வந்தாலும் மழையால் விரைவில் அழுகி விடுகிறது. பழைய இருப்பு வெங்காயம் கெட்டுப்போகாததால் கிராக்கி அதிகரித்துள்ளது.
புதிய வெங்காயம் கிலோ 60 ரூபாய்க்கும், பழைய இருப்பு வெங்காயம் விவசாயிகளிடம் கிலோ 120 ரூபாய்க்கும் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. சில்லரை கடைகளில் கிலோ 140 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. தினமும் விலை உயர்ந்து வருகிறது.
தீபாவளி நெருங்குவதால் தேவை அதிகரிக்கும். நவம்பர், டிசம்பரில் அறுவடை இல்லாததால் விலை மேலும் உயரும் என அச்சம் நிலவுகிறது. விலை உயர்வுக்கு கடந்த ஆண்டு வறட்சியே காரணம்.