உழவர் சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.140க்கு விற்பனை
உழவர் சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.140க்கு விற்பனை
UPDATED : நவ 20, 2026 06:58 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:52 PM
திருப்பூர்: வெளிமார்க்கெட்டில் கிலோ சின்ன வெங்காயம் ரூ.160 முதல் ரூ.180 வரை விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில், திருப்பூர் உழவர் சந்தையில் ரூ.140க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
திருப்பூர் தென்னம்பாளையம் மார்க்கெட் மற்றும் தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டுகளை விட, உழவர் சந்தையில் குறைந்த விலையில், புதிய காய்கறிகள் கிடைப்பதால் அதிகாலை முதலே வியாபாரிகள், மொத்தமாக காய்கறி வாங்கி விற்பனை செய்வோர், மளிகைக்கடைக்காரர்கள் என பலரும் வருகின்றனர்.
விவசாயிகள் நேரடியாக காய்கறிகளை விற்பனை செய்வதால், உழவர் சந்தை அலுவலர்கள் அவற்றுக்கு நியாயமான விலையை நிர்ணயம் செய்கின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஒரு வாரமாக வெளிமார்க்கெட்டில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.160 முதல் ரூ.180 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆனால், உழவர் சந்தையில் கிலோ ரூ.140க்கு கிடைக்கிறது. குறைந்த எண்ணிக்கையிலான விவசாயிகளே சின்ன வெங்காயத்தை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தாலும், வெளிமார்க்கெட்டை விட விலை குறைவாக இருப்பதால், பொதுமக்கள் பலரும் தேடிச் சென்று வாங்கிச் செல்கின்றனர்.