சின்னவெங்காயத்துக்கு விலை கிடைக்கும்! வேளாண் பல்கலை அறிவுரை
சின்னவெங்காயத்துக்கு விலை கிடைக்கும்! வேளாண் பல்கலை அறிவுரை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 03:51 AM
உடுமலை: சின்னவெங்காயம் அறுவடை காலத்துக்கான விலை முன்னறிவிப்பை கோவை வேளாண் பல்கலை வழங்கியுள்ளது. அதன்படி விற்பனை முடிவுகளை விவசாயிகள் எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
உடுமலை, பல்லடம், தாராபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், கிணற்றுப்பாசனத்துக்கு சின்னவெங்காயம் பரவலாக சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. அறுவடையின் போது வர்த்தகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களால், விவசாயிகள் பாதிக்கின்றனர்.
இப்பிரச்னைக்கு தீர்வாக, கோவை வேளாண் பல்கலை சந்தை ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், விலை முன்னறிவிப்பை வழங்கி அதன் அடிப்படையில், விற்பனை முடிவுகளை விவசாயிகள் எடுக்க அறிவுறுத்துகிறது.
இது குறித்து, தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை யின், வேளாண் மற்றும் ஊரக மேம்பாட்டு ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: இந்தியா சின்ன வெங்காய உற்பத்தியில் முன்னணியில் உள்ளது.
தமிழ்நாடு, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திராவில், அதிக அளவில் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.
'தமிழ்நாட்டின் மொத்த வெங்காய உற்பத்தியில், சின்ன வெங்காயம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட, 80 சதவீத பங்கை கொண்டுள்ளது. 2024--25ம் ஆண்டில், 0.44 லட்சம் ெஹக்டேர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட சின்ன வெங்காயம் ெஹக்டேருக்கு சராசரியாக, 12 டன் என்ற உற்பத்தித்திறனுடன், 5.28 லட்சம் டன் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் திண்டுக்கல், திருப்பூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, நாமக்கல், தேனி மற்றும் மதுரை மாவட்டங்கள் முக்கிய உற்பத்தி பகுதிகளாகும்.
வேளாண் பல்கலை கணிப்பு உள்நாட்டுத் தேவை பெரும்பாலும் இந்த மாவட்டங்களின் உற்பத்தியின் வாயிலாகவும், கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திராவில் இருந்து வரும் வரத்து வாயிலாக ஈடு செய்யப்படுகிறது.
தவிர, தமிழகம் முக்கிய ஏற்றுமதி மையமாகவும் செயல்பட்டு, இலங்கை, வங்காளதேசம், மலேசியா மற்றும் நேபாளம் ஆகிய நாடுகளின் சந்தைகளுக்கு அதிகளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
வர்த்தக வட்டாரங்களின்படி, நடப்பு பருவத்தில், சின்ன வெங்காயத்திற்கு, சர்வதேச அளவில் நல்ல தேவை இருப்பதால், மொத்த வெங்காய உற்பத்தியில் தோராயமாக, 5 முதல் 10 சதவீதம் வரை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
தற்போது பெரம்பலுார், தாராபுரம், பல்லடம், உடுமலை மற்றும் கர்நாடகாவில் இருந்து அறுவடை செய்யப்படும் புதிய சின்ன வெங்காய வரத்து, திருச்சி, திண்டுக்கல்லில் உள்ள முக்கிய சந்தைகளுக்கு வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வேளாண் மற்றும் ஊரகமேம்பாட்டு ஆய்வு மையத்தின் உள்நாட்டு மற்றும் ஏற்றுமதி சந்தை தகவல் மையம், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக திண்டுக்கல் சந்தையில் நிலவிய சின்ன வெங்காயத்தின் விலையை ஆய்வு செய்து, சந்தை ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டது.
ஆய்வுகளின் அடிப்படையில், தரமான சின்ன வெங்காயத்தின் சராசரி பண்ணை விலை அறுவடையின் போது கிலோவிற்கு ரூ.30 முதல் ரூ.35 வரை இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, விவசாயிகள் சந்தை ஆலோசனை அடிப்படையில், முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு, அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.