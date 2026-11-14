சிறிய ரக தீயணைப்பு வாகனம் :தொழில் துறையினர் வரவேற்பு
சிறிய ரக தீயணைப்பு வாகனம் :தொழில் துறையினர் வரவேற்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 11:25 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:04 PM
பல்லடம்: தொழில் துறையினரின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப, பல்லடம் தீயணைப்புத் துறைக்கு, சிறிய ரக நீர்தாங்கி தீயணைப்பு மீட்பு வாகனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பல்லடம் வட்டாரத்தில், பின்னலாடை நிறுவனங்கள், விசைத்தறி, விவசாயம், கறிக்கோழி பண்ணைகள் மற்றும் கல்குவாரிகள் உள்ளிட்டவை பரவலாக இயங்கி வருகின்றன. ஆண்டு ஒன்றுக்கு, நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தீ விபத்துகள், விபத்து தடுப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் உள்ளிட்டவை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. வட்டாரத்துக்கு உட்பட்டு, 20 கி.மீ., சுற்றுவட்டாரம், பல்லடம் தீயணைப்புத் துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளது.
தொழில் துறையினரின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைக்கு பின், பல்லடம் தீயணைப்புத் துறைக்கு சமீபத்தில் தான், நவீன வசதிகளுடன் கூடிய தீயணைப்பு மீட்பு வாகனம் வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும், குறுகிய சாலைகள் மற்றும் வீதிகளில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களில் ஏற்படும் தீ விபத்து தடுப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகளின் போது, தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு நேரடியாக செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டு வந்தது.
மேலும், இது போன்ற குறுகிய சாலைகளுக்குள் செல்ல, திருப்பூரில் இருந்து சிறிய ரக தீயணைப்பு மீட்பு வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு வந்தன. இதனால், கூடுதல் நேர விரையும் ஏற்பட்டு, இழப்புகள் அதிகரிக்கின்றன. எனவே, குறுகிய சாலைகளிலும் துரிதமாக சென்று மீட்பு பணியில் ஈடுபட ஏதுவாக, சிறிய ரக நீர்தாங்கி தீயணைப்பு மீட்பு வாகனம் பல்லடத்துக்கு தேவை என, தொழில்துறையினர் பலரும் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். இதன் அடிப்படையில், பல்லடம் தீயணைப்பு துறைக்கு, சிறிய ரக நீர் தாங்கி தீயணைப்பு மீட்பு வாகனம் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது, தொழில்துறையினருக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என்பதால், பலரும் இதனை வரவேற்றுள்ளனர்.