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﻿ புகை கண்டறியும் கருவி பழுதுபார்த்தல் இலவச பயிற்சி

﻿ புகை கண்டறியும் கருவி பழுதுபார்த்தல் இலவச பயிற்சி

ADDED : ஜூலை 12, 2026 08:58 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 08:58 AM

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திருப்பூர்: கனரா வங்கி ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலையம் சார்பில், சிசிடிவி கேமரா, பாதுகாப்பு அலாரம் மற்றும் புகை கண்டறியும் கருவிகள் பழுதுபார்த்தல் தொடர்பான இலவச தொழில்பயிற்சியில் சேர ஆர்வமுள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இதுகுறித்து, கனரா வங்கியின் ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலைய இயக்குநர் பிரசாந்த் அறிக்கை:

திருப்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 18 முதல் 50 வயது வரை உள்ள ஆண், பெண் இருபாலருக்கும் சிசிடிவி கேமரா, பாதுகாப்பு அலாரம் மற்றும் புகை கண்டறியும் கருவிகளை நிறுவுதல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் தொடர்பான 13 நாள் முழுநேர இலவச பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.

மத்திய அரசு மற்றும் கனரா வங்கி இணைந்து நடத்தும் இந்தப் பயிற்சி, காங்கயம் ரோடு, முதலி பாளையம் பிரிவில் செயல்படும் கனரா வங்கி ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலையத்தில் நடைபெறுகிறது.

எழுத, படிக்கத் தெரிந்திருந்தால் போதும். பயிற்சியாளர்களுக்கு தனித்தனி தங்கும் விடுதி வசதி, தினமும் இருவேளை உணவு மற்றும் தேநீர் இலவசமாக வழங்கப்படும். பயிற்சிக்கான நேர்காணல் நாளை (ஜூலை 13) நடைபெறுகிறது. பயிற்சியில் சேர எவ்வித கட்டணமும் செலுத்த தேவையில்லை.

பயிற்சியில் சேர விரும்புவோர் முதலிபாளையம் பிரிவு, வஞ்சியம்மன் கோவில் வீதியில் உள்ள கனரா வங்கி ஊரக சுய வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி நிலையத்தை நேரில் அணுகலாம். விவரங்களுக்கு 94890 43923 மற்றும் 99525 18441 ஆகிய எண்களில் தொடர்புகொள்ளலாம்.

இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.

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