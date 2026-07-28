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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ ரயில்வே ஊழியர்கள் ஆதரவுடன் 'ஏசி' பெட்டியில் கஞ்சா கடத்தல்

﻿ ரயில்வே ஊழியர்கள் ஆதரவுடன் 'ஏசி' பெட்டியில் கஞ்சா கடத்தல்

﻿ ரயில்வே ஊழியர்கள் ஆதரவுடன் 'ஏசி' பெட்டியில் கஞ்சா கடத்தல்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:49 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:49 AM

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பல்லடம்: ரயில்வே ஊழியர்கள் சிலர் ஆதரவுடன், வட மாநிலங்களில் இருந்து, 'ஏசி' ரயில் பெட்டியில் கஞ்சா கடத்தப்பட்ட அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் அருகே சின்னக்கரை சோதனைச்சாவடியில், போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட போது, டூ - வீலரில் வந்த இரு வடமாநில இளைஞர்களிடம், 8 கிலோ கஞ்சா சிக்கியது.

அவர்கள் தகவலில், பல்லடம், துத்தாரி பாளையத்தில் சாந்தாமணி என்பவருக்கு சொந்தமான வீட்டில் போலீசார் சோதனையிட்டதில், 32 கிலோ கஞ்சா, ஒரு கைத்துப்பாக்கி, நான்கு தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

மொத்தம், 40 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, ஒடிசாவை சேர்ந்த மிருத்யுஞ்ஜயா ராணா, 27, நிரோத் பாக், 22, பீஹாரை சேர்ந்த ராஜாகுமார், 22, ஜார்க்கண்ட்டை சேர்ந்த சூர்யகாந்த் தோஸ், 29 ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருப்பூர் எஸ்.பி., சிருஷ்டி சிங் கூறியதாவது:

நான்கு பேரும் பல்லடத்தில் பனியன் நிறுவன ஊழியர்கள். ஒடிசாவில் இருந்து ரயிலில் கஞ்சா கடத்தி வந்து, திருப்பூர், பல்லடம் பகுதிகளில் விற்பனை செய்துள்ளனர்.

கடந்த 26-ம் தேதி டாடா நகர் - எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 30 கிலோ கஞ்சாவை கடத்தி வந்தது தெரியவந்துள்ளது.

தங்களுக்கு பழக்கமான சில ரயில்வே ஊழியர்கள் உதவியுடன், ஏசி பெட்டியில் கஞ்சாவை கடத்தி வந்துள்ளனர். பாது காப்புக்காக கைதுப்பாக்கி வைத்திருந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.

கடத்தல் வலையமைப்பில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்கள், கஞ்சா விற்பனை செய்யப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் ரயில்வே ஊழியர்களின் பங்கு குறித்து தீவிரமாக விசாரணை நடை பெற்று வருகிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினர்.

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