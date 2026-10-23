தாவிச் செல்லும் பாம்புகள் ராஜாஜி நகர் மக்கள் பீதி

UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:26 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், 17-வது வார்டு, ராஜாஜி நகர் 5-வது வீதி. இங்கு ஒரு காலியிடம் இருக்கிறது. ஆள் இல்லாமல், பராமரிப்பு இல்லாமல், முட்புதர் மண்டி காடு போல் காட்சி தருகிறது.
காட்டுக்குள் இருந்து இப்போது புது குடியிருப்பாளர்கள் கிளம்பியிருக்கிறார்கள். படமெடுத்தபடி, மரத்துக்கு மரம் தாவும் பாம்புகள்!
வீதியில் வசிப்பவர்களுக்கு இப்போது துாக்கம் போய்விட்டது. எந்த நேரம் எந்த வீட்டுக்குள் நுழையுமோ என்ற பதற்றத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டின் கதவும் இறுக்கமாக சாத்தப்படுகிறது.
பொதுமக்கள் மாநகராட்சியிடம் புகார் அளித்தனர். புகாரை தொடர்ந்து மாநகராட்சி, காலியிட உரிமையாளருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துள்ளது.
நோட்டீஸில், 'காலியிடத்தில் திடக்கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு, முட்புதர்கள் மண்டி, கழிவுநீர் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. பொது சுகாதாரத்துக்கு கேடு விளைவிக்கிறது. தொற்றுநோய் பரவ காரணமாக இருக்கிறீர்கள். நோட்டீஸ் கிடைத்த 7 நாட்களுக்குள் இடத்தை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். தவறினால் மாநகராட்சியே சுத்தம் செய்து அபராத தொகையை உங்களிடம் வசூலிக்கும்,' என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நோட்டீசோடு நிறுத்தாமல், மாநகராட்சி துரிதமாக களத்தில் இறங்கி இடத்தை தூய்மைப்படுத்தி, பாம்புகள் நடமாட்டத்தை தடுக்க வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கை.
ராஜாஜி நகர் 5வது வீதியில் புதர்மண்டி கிடக்கும் காலியிடத்தில் இருந்து மரத்துக்கு மரம் தாவிச் செல்லும் பாம்பு.