பாரம்பரியமும் நவீனமும் சங்கமிக்கும் சினேகம் ஜூவல்ஸ் தீபாவளி சிறப்பு சலுகை
பாரம்பரியமும் நவீனமும் சங்கமிக்கும் சினேகம் ஜூவல்ஸ் தீபாவளி சிறப்பு சலுகை
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:37 AM
பாரம்பரியத்தின் பெருமை, நவீனத்தின் அழகை ஒருங்கே வழங்கும் வகையில், திருப்பூரின் சினேகம் ஜூவல்ஸ், இந்த தீபாவளிக்கு பல்வேறு நகைத் தொகுப்பு, சிறப்புச் சலுகைகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இது குறித்து அதன் நிர்வாகத்தினர் கூறியதாவது:
கோவில் சிற்பக்கலை வடிவங்களை அடிப்படையாக கொண்ட ‘டெம்பிள்’ ஜுவல்லரி, தெய்வீக உருவங்கள், நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளைக் கொண்ட ஆன்டிக், ‘நகாஸ்’ வேலைப்பாடுகள் கொண்ட நகைகள் என, பாரம்பரிய ரசனை கொண்டவர்களைக் கவரும் பல வடிவமைப்புகள் எங்களிடம் உள்ளன.
திருமண விழாக்களுக்கு பொருத்தமான காசுமாலை, மாங்காய் மாலை, ஆரம், நெக்லஸ், ஜிமிக்கி, வளையல் உள்ளிட்ட பிரைடல் கலெக்ஷன்களும் அழகிய வடிவமைப்புகளில் கிடைக்கும்.
நவ. 6, 7, 8, 9 தேதிகளில், தங்க நகைகளுக்குச் சிறப்பு சேதார சலுகையாக, கொடி, செயின் வகைகளுக்கு, 6 சதவீதம் முதல், கம்மல், ஜிமிக்கி, மோதிரம் வகைகளுக்கு, 8 சதவீதம் முதல், ஆரம், நெக்லஸ், வளையல் வகைகளுக்கு, 8 சதவீதம் முதல்; ஆன்டிக் நகைகளுக்கு, 11 சதவீதம் முதல் சேதாரம் வழங்கப்படுகிறது. தங்க நாணயங்களுக்கு விஏ. கிடையாது; கிராம் விலை மற்றும் ஜி.எஸ்.டி., மட்டுமே. வைர நகைகளுக்கு ஒரு கேரட்டுக்கு 12,000 ரூபாய் சிறப்புத் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தங்க நகைகளைச் சேமித்து வாங்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்காக சிறுசேமிப்புத் திட்டம் உண்டு. நகைகள் வாங்கும் அனைவருக்கும் நிச்சயப் பரிசு உண்டு.
தீபாவளிக்கு நகை வாங்க சினேகம் ஜூவல்ஸ் கிளைகளை அணுகலாம். பொங்கலுார் – 96290 14999, கொடுவாய் கிளை 96553 – 14999. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.