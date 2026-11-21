மின் வாரிய அதிகாரிகள் மீது புகார் சமூக ஆர்வலருக்கு கொலை மிரட்டல்
மின் வாரிய அதிகாரிகள் மீது புகார் சமூக ஆர்வலருக்கு கொலை மிரட்டல்
UPDATED : நவ 20, 2026 09:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:06 PM
திருப்பூர்: மின்வாரிய அதிகாரிகள் மீது புகார் அளித்த சமூக ஆர்வலருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக, ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் மீது போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருப்பூர் நுகர்வோர் நல முன்னேற்ற சங்கத் தலைவர் சரவணன், மின்வாரிய அலுவலர்கள் மீது ஆதாரத்துடன்பல்வேறு புகார்களை அளித்துள்ளார். திருப்பூர் நகர் மின்வாரிய அலுவலக பகுதியில் பெண் நுகர்வோரிடம் லஞ்சம் கேட்டது, தாராபுரம் சாலையில் அனுமதியற்ற கட்டடத்துக்கு விதிமுறைகளை மீறி இரண்டு மின் இணைப்புகள் வழங்கியது உள்ளிட்ட புகார்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தப் புகார்கள் தொடர்பான விசாரணை இன்று தாராபுரம் சாலையில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த 18-ம் தேதி குமார் நகரில் உள்ள மின்வாரிய கோட்டப் பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டத்தில் பங்கேற்க சரவணன் சென்றார். அப்போது சேகர் என்பவர் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் அவரை வழிமறித்து, மின்வாரிய அலுவலர்கள் மீதான புகார்களைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும், விசாரணைக்கு ஆஜராகக் கூடாது என்றும் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது. மீறினால் கொலை செய்துவிடுவோம் என்றும் மிரட்டல் விடுத்ததாக சரவணன் புகார் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் அளித்த புகாரின் பேரில் திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.