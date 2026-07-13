மாநகராட்சி பள்ளியில் சோலார் பேனல் யு.பி.எஸ்., பழுது: சரி செய்ய எதிர்பார்ப்பு
மாநகராட்சி பள்ளியில் சோலார் பேனல் யு.பி.எஸ்., பழுது: சரி செய்ய எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:20 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட இடையன்காட்டு வலசு மாநகராட்சி உயர்நிலை
பள்ளி உள்ளது. மாவட்டத்தின் முன்னோடி பள்ளியான இப்பள்ளியில்,
மாநகராட்சி சார்பில் சில ஆண்டுக்கு முன் சோலார் பேனல்
அமைக்கப்பட்டது.
தினமும் பல யூனிட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்து மின்
உற்பத்தி கழகத்துக்கு வழங்கப்பட்டது. பள்ளி மின் தேவையும் பூர்த்தி
செய்யப்பட்டது. ஒன்றரை ஆண்டுக்கு முன் சோலார் பேனல்களில் பழுது
ஏற்பட்டு மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டது. பள்ளி நிர்வாகத்தினர்
மாநகராட்சியில் பலமுறை கடிதம் கொடுத்த நிலையில் ஒரு சோலார் பேனல்
மட்டும் பழுது நீக்கப்பட்டுள்ளது. மிக குறைந்த அளவிலான மின்சாரம்
உற்பத்தியாகிறது. இது பள்ளியின் தேவைக்கு கூட போதுமானதாக இல்லை.
இதனால் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் மின் கழகத்திடம் இருந்து மின்சாரம்
பெறுகின்றனர். மற்றொரு சோலார் பேனல் ஓராண்டுக்கும் மேலாக காட்சி
பொருளாக மட்டுமே காணப்படுகிறது. யு.பி.எஸ்., பேட்டரியும் பழுதாகி
பல மாதங்களாகிறது.