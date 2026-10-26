வீடுகளில் சோலார் மின் உற்பத்தி கட்டமைப்பு; சிறப்பு முகாம்
வீடுகளில் சோலார் மின் உற்பத்தி கட்டமைப்பு; சிறப்பு முகாம்
UPDATED : அக் 14, 2026 04:54 PM
ADDED : அக் 14, 2026 04:46 PM
உடுமலை: வீடுகளில் சோலார் மின் உற்பத்தி கட்டமைப்புகள் அமைப்பது குறித்து, மின் வாரிய அலுவலகத்தில் சிறப்பு முகாம், நாளை (16ம் தேதி) நடக்கிறது.
உடுமலை கோட்ட அலுவலகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள மின் நுகர்வோர், சூரிய ஒளி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்து, உபயோகப்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், மின் வாரியம் மற்றும் மத்திய, மாநில அரசுகள் சார்பில், பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது, சூரிய ஒளி மின் திட்டத்திற்காக, மத்திய, மாநில அரசுகள் மானியத்தொகை வழங்குகிறது.
இது குறித்து விழிப்புணர்வு முகாம், உடுமலை மேற்பார்வை பொறியாளர் அலுவலகத்தில், நாளை (16ம் தேதி) காலை, 10:30 மணி முதல் மாலை, 5:00 மணி வரை நடக்கிறது.
இம்முகாமில், சோலார் மின் உற்பத்தி கட்டமைப்புகள் அமைப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்படுகிறது. சோலார் மின் தகடுகள் அமைப்பாளர்கள் மற்றும் வங்கி கடன் ஏற்பாடுகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது.
எனவே, உடுமலை கோட்டத்திற்குட்பட்ட, மின் நுகர்வோர் இந்த சிறப்பு முகாமை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு, உடுமலை செயற்பொறியாளர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.