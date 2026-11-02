சில வரி செய்திகள்: திருப்பூர்

ADDED : நவ 01, 2026 06:33 PM
தேசிய ஒற்றுமை தினம்
திருப்பூர் மாநகர போலீஸ், தெற்கு சரக உதவி கமிஷனர் ராஜா சுந்தர் தலைமையில், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் முன் தேசிய ஒற்றுமை தினம் கொண்டாடப்பட்டது. திருப்பூர் மக்கள் அமைப்பு முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர் மோகன்குமார் உறுதிமொழி வாசித்தார். இதில், பங்கேற்ற போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் உறுதிமொழி ஏற்று கொண்டனர். திருப்பூர் மக்கள் அமைப்பு நிர்வாகிகள் ரவிச்சந்திரன், நித்யானந்தன், தேவிப்பிரியா, பரமேஸ்வரி, ஆறுமுகம், சக்திவேல், ஆனந்த பாபு, நடராஜன், ரக்சன் சக்திவேல், பிரதன்யா நித்யானந்தன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
த.வெ.க. வக்கீல் அணி கூட்டம்
திருப்பூர் மாநகர த.வெ.க., வக்கீல் அணி நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம், அமைப்பாளர் ராஜகோபால் தலைமையில் நடந்தது. மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் எம்.எல்.ஏ. பாலமுருகன் முன்னிலை வகித்தார். அரசியல் அமைப்பு மற்றும் பொது நல அமைப்புகளில் உள்ள வக்கீல் அணி என்பது சார்ந்துள்ள அமைப்புக்கு சட்ட ரீதியான ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதல் வழங்க வேண்டும். பொதுமக்களின் சட்ட உரிமைகளை பாதுகாப்பது, கட்சியின் சட்டப்பணிகளை ஒருங்கிணைப்பது ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் வகையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்று ஆலோசனை தெரிவிக்கப்பட்டது.
எஸ்.பி.ஐ. ரூ.27.45 உதவி
திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில், பொது மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்புகள், தகவல்கள், விழிப்புணர்வு அறிவிப்புகள் ஆகியவற்றை அளிக்கும் வகையில் டிஜிட்டல் அறிவிப்பு பலகைகள் அமைக்க ஸ்டேட் வங்கி தனது சி.எஸ்.ஆர். நிதியில் பங்களிப்பு வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, 27.45 லட்சம் ரூபாயை கமிஷனர் அமித்திடம், ஸ்டேட் வங்கி உதவி பொது மேலாளர் சுதாகர் வெங்கட்ராமணி, திருப்பூர் பிரதான கிளை முதன்மை மேலாளர் வேதா மங்களம் மற்றும் பிராந்திய அலுவலக முதன்மை மேலாளர் ஸ்ரீவள்ளி ஆகியோர் வழங்கினர்.