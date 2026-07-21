ஜி.எச். கேட் திறக்கப்படுமா?

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:47 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM
பல்லடம் அரசு மருத்துவமனையில், பிரேத பரிசோதனை முடிந்த பின் உடல்களை வாங்க வரும் உறவினர்கள், மருத்துவமனையின் பிரதான நுழைவாயில் வழியாகவே செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால் நோயாளிகள், பார்வையாளர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதுடன், கூட்ட நெரிசலும் உருவாகிறது. பொதுமக்கள் கூறுகையில், 'பிணவறைக்கான தனி வழித்தடம் மற்றும் துருப்பிடித்து சேதமடைந்துள்ள கேட்டை சீரமைத்து மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்' என்றனர்.
போர்வெல் அமைக்க வலியுறுத்தல்
திருப்பூர் மாநகராட்சி, 25-வது வார்டு கவுன்சிலர் தங்கராஜ், மாநகராட்சி கமிஷனரிடம் அளித்த மனுவில், 'ஆயிரம் குடும்பத்தினர் வசிக்கும் இப்பகுதியில் ஒரே ஒரு ஆழ்துளைக் கிணறு மட்டுமே உள்ளது. இதுதவிர,எல் அண்ட் டி குடிநீர், ஆறு மாதமாக வராததால் கடும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, மக்களின் நலன் கருதி புதிய ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்து குடிநீர் வினியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது,' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
டவுன் பஸ் இயக்க வேண்டுகோள்
திருப்பூர், 15 வேலம்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் காலியாக உள்ள மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என மாநகராட்சி 11-வது வார்டு கவுன்சிலர் செல்வராஜ், கலெக்டரிடம் மனு அளித்தார். மேலும், வேலம்பாளையம் தியாகி குமரன் வீதியில் சாலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும், 39, 47டி, 1ஜி, 105, 106, 1இ உள்ளிட்ட டவுன் பஸ்களை மீண்டும் இயக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.