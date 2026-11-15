சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு சூரன் வாகனம் தயாரிப்பு

UPDATED : நவ 14, 2026 08:24 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:22 PM
அவிநாசி: அவிநாசி அருகே பராம்பரிய முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்ட சூரன் வாகனங்கள், கோவில்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
அவிநாசி, மங்கலம் ரோடு, மஹா நகரை சேர்ந்தவர், அங்குராஜ். மூன்று தலைமுறைகளாக, கோவில்களில் திருவீதி உலா வரும் வாகனங்களை செய்து வரும் தொழில் செய்து வருகின்றனர். சூலுார் அருகே கிட்டாம்பாளையம் ஸ்ரீ பழனியாண்டவர் கோவில் மற்றும் வாலிபாளையம் ஸ்ரீ கல்யாண சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில் ஆகியவற்றுக்கு கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு சூரன் வாகனங்களை தயாரித்துள்ளார்.
கடந்த மூன்று மாத காலமாக கஜமுகன், சிங்கமுகன், பானுகோபன், சூரபத்மன் என சூரன் வாகனங்களை செய்து கொடுத்துள்ளார். இவை சுற்றுச்சூழலக்கு உகந்த வகையில், மூங்கில் மற்றும் சணல் பைகள் கொண்டு செய்யப்பட்டவை.
அங்குராஜ் கூறுகையில், ‘‘இதுவரை அவிநாசி லிங்கேஸ்வரர் கோவில், கருமத்தம்பட்டி சென்னி ஆண்டவர் கோவில், குமரன் குன்று, திருமுருகன்பூண்டி, கதித்தமலை, திருப்பூர் விஸ்வேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் பல கோவில்களுக்கு வாகனங்கள் செய்து கொடுத்துள்ளேன்,’’ என்றார்.