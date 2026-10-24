/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/இன்றும், நாளையும் சிறப்பு பஸ் இயக்கம்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
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திருப்பூர்: ஐப்பசி பவுர்ணமி, சுபமுகூர்த்த தினத்தை முன்னிட்டு இன்றும், நாளையும் திருப்பூரில் இருந்து 90 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெளியூர் சென்று திரும்பும் பயணிகள் வசதிக்காக வார விடுமுறை நாட்களில் கூடுதல் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதன்படி, கோவில்வழி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 45, மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 20, புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 25 என மொத்தம் 90 பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
இன்று இரவு, நாளை பகல் மற்றும் இரவில் கிளாம்பாக்கத்துக்கு (சென்னை) பஸ் இயக்கப்படும். வரும் 25ம் தேதி கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்பதால் தேவைக்கேற்ப சிறப்பு பஸ்கள் அதிகரிக்கப்படும்.