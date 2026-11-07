சிறப்பு பஸ்கள் இன்று முழு அளவில் இயக்கம்

UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:06 PM
திருப்பூர்: நாளை தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சொந்த ஊர் செல்ல விரும்புவோர் இன்று அதிகளவில் பயணிக்கத் தொடங்குவர் என்பதால், அறிவிக்கப்பட்ட அனைத்து சிறப்பு பஸ்களும் முழு அளவில் இயக்கப்பட உள்ளன.
திருப்பூரில் கோவில்வழி, புதிய மற்றும் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டுகளில் இருந்து 751 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படும் என போக்குவரத்துக் கழக திருப்பூர் மண்டல அதிகாரிகள் அறிவித்திருந்தனர். கடந்த 5ம் தேதி இரவு முதல் சிறப்பு பஸ் இயக்கம் தொடங்கியது.
ஆனால், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கிளாம்பாக்கம் (சென்னை) சென்ற பஸ்கள் 50–55 பயணிகளுடன் திரும்பின. நாகர்கோவில், திருநெல்வேலி, மயிலாடுதுறை, வேளாங்கண்ணி சென்று திரும்பிய பஸ்களில் 40க்கும் குறைவான பயணிகளே இருந்தனர்.
இன்று காலை முதல் நாளை அதிகாலை வரை கோவில்வழி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 135, மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 95, புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 115 என மொத்தம் 345 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
நேற்று முதல் பள்ளி, கல்லுாரிகள் உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. 98 சதவீத பனியன் நிறுவனங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்கி தொடர் விடுமுறையும் அறிவித்துள்ளன. இதனால், சம்பளத்துடன் போனஸ் பெற்ற பலர் நேற்று புத்தாடைகள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டினர். சிலர் இன்று புத்தாடைகள் வாங்கியதும் சிறப்பு பஸ்களில் சொந்த ஊருக்குப் புறப்பட உள்ளனர்.
இன்று மாலையும் இரவும் கடந்த இரண்டு நாட்களைவிட கூட்டம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், மூன்று பஸ் ஸ்டாண்டுகளிலும் 121 அதிகாரிகள் அடங்கிய 20 இயக்க மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதிகாலை வரை...
ராமமூர்த்தி, பொது மேலாளர், அரசு போக்குவரத்துக் கழகம், திருப்பூர் மண்டலம்:
இன்று அதிகளவில் பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்வர் என்பதால், முழு அளவில் சிறப்பு பஸ்களை இயக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பஸ்களின் வருகை நேரம் உள்ளிட்ட தகவல்களைத் தெரிவிக்க இயக்க மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
பெண்கள், குழந்தைகள், வயதானவர்கள் முடிந்தவரை காலையிலேயே பயணத்தைத் தொடங்கினால் நெரிசலைத் தவிர்க்கலாம். அனைத்துத் தரப்பினரும் ஒரே நேரத்தில் பஸ் ஏற வரும்போது சிரமம் ஏற்படும். எனவே, அதற்கேற்ப பயணத்தைத் திட்டமிட வேண்டும். நள்ளிரவு மற்றும் அதிகாலை வரை சிறப்பு பஸ்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படும். பயணிகள் பதற்றப்பட வேண்டாம்.