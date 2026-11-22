ADDED : நவ 21, 2026 07:58 PM
திருப்பூர்: கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருப்பூரில் இருந்து இன்று இரவு முதல் வரும் 24-ம் தேதி இரவு வரை திருவண்ணாமலைக்கு 70 சிறப்புபஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலில் வரும் 24-ம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருவிழா நடைபெறுகிறது. அன்று காலை கோவிலில் பரணி தீபமும், மாலையில் மலை உச்சியில் மகா தீபமும் ஏற்றப்பட உள்ளன.
இதையொட்டி, திருப்பூரில் இருந்து திருவண்ணாமலை செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக, திருப்பூர் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில்இருந்து சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இவை பெருந்துறை, பவானி, சங்ககிரி, சேலம், அரூர் வழியாக திருவண்ணாமலை சென்றடையும்.
பயணி ஒருவருக்கு ரூ.255 கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குழுவாகப் பயணம் செய்ய விரும்புவோர், பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள முன்பதிவு தகவல் மையத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.