மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 11ம் தேதி சிறப்பு முகாம்

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ADDED : நவ 06, 2026 05:06 PM
உடுமலை: உடுமலையில், வரும் 11ம் தேதி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தனித்துவம் வாய்ந்த தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் நடக்கிறது.
திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, தனித்துவம் வாய்ந்த தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம், மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்திலுள்ள, அறை எண். 20ல், வெள்ளிக்கிழமைதோறும் நடந்து வருகிறது.
அனைத்து தாலுகாவிலும் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, அந்தந்த பகுதிகளில் மருத்துவ முகாம் நடத்த அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன் அடிப்படையில், உடுமலையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவ முகாம் வரும், 11ம் தேதி, உடுமலை, ரமணாஸ் திருமண மண்டபம் ( பீஸ்லேண்ட் பஸ் நிறுத்தம் எதிரில்) நடக்கிறது.
இம் முகாமில் அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளும் பங்கேற்று, பயன்பெறுமாறு மாவட்ட கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார்.