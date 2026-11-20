தாலுகா அளவில் சிறப்பு முகாம் மாற்றுத்திறனாளிகள் வலியுறுத்தல்
தாலுகா அளவில் சிறப்பு முகாம் மாற்றுத்திறனாளிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:44 PM
பல்லடம்: மாற்றுத்திறனாளிகளின் சிரமங்களை தவிர்க்க, மாவட்ட அளவில் நடத்தப்படும் சிறப்பு முகாம்களை தாலுகா அளவிலும் நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து விழுதுகள் அமைப்பின் மாவட்ட தலைவர் ரமேஷ் கூறியதாவது:
மாற்றுத்திறனாளிகளின் நலனுக்காக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இருப்பினும், மாற்றுத்திறனாளி சான்று, அடையாள அட்டை, உதவித்தொகை உள்ளிட்ட தேவைகளுக்காக கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்களில் பங்கேற்க வேண்டியுள்ளது.
மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து மனநலம் மற்றும் முதுகுத்தண்டு பாதிப்புள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள், பல்வேறு சிரமங்களுக்கு இடையே வாகனங்களில் கலெக்டர் அலுவலகம் வருகின்றனர்.
ஆனால், சில நேரங்களில் மருத்துவர்கள் வராதது உட்பட காரணங்களால், மீண்டும் திரும்பிச் செல்லும் நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால், உடல் வலியுடன் வரும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மீண்டும் மீண்டும் அலைய வேண்டியுள்ளது.
எனவே, மாற்றுத்திறனாளிகளின் சிரமங்களை தவிர்க்கும் வகையில், தாலுகா அளவிலும் முகாம்கள் நடத்த கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.