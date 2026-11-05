/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ஐப்பசி பூரத்தையொட்டி சிறப்பு அலங்கார பூஜை
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:07 PM
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உடுமலை: உடுமலை நேரு வீதி காமாட்சியம்மன் கோவிலில், ஐப்பசி பூரம் ஜென்ம திருநாள் விழாவையொட்டி சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது.
விழாவையொட்டி, 108 பால் குட அபிேஷகம், சங்காபிேஷகத்துக்கு பிறகு, சிறப்பு அலங்கார பூஜை நடந்தது. முன்னதாக பெண்கள் பால் குடத்தை ஊர்வலமாக எடுத்து வந்து கோவிலுக்கு வழங்கினர்.
சிறப்பு பூஜைகளில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று, காமாட்சியம்மனை தரிசனம் செய்தனர்.