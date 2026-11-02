கல்லறை திருநாள் சிறப்பு பிரார்த்தனை

ADDED : நவ 02, 2026 07:21 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள், இறந்த உறவினர்களை நினைவுகூரும் வகையில், இன்று (நவ.,2) கல்லறை திருநாளை அனுசரித்தனர்.
கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 2ம் தேதி இந்நாளை அனுசரிக்கின்றனர். தங்கள் குடும்பங்களில் இறந்தவர்களின் ஆன்மாக்கள் இறைவனின் திருவடியில் அமைதி பெற்று இளைப்பாற வேண்டும் என வேண்டி, தேவாலயங்களிலும் கல்லறைத் தோட்டங்களிலும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன.
இன்று தேவாலய குருக்கள் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது. இறந்த உறவினர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட கல்லறைகளைச் சுத்தம் செய்து, மலர்களால் அலங்கரித்து, மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி கிறிஸ்தவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தனர். குருக்கள் கல்லறைத் தோட்டங்களுக்குச் சென்று, கல்லறைகள் மீது புனித நீர் தெளித்து சிறப்பு ஆசீர்வாத ஜெபங்களை நடத்தினர். பின்னர், குடும்பத்தினரும் வீடுகளில் கூடி இறந்தவர்களை நினைவுகூர்ந்து பிரார்த்தனை செய்தனர்.
திருப்பூர் – குமார் நகர் புனித ஜோசப் தேவாலயம், புனித கேத்ரீனம்மாள் தேவாலயம், அவிநாசி –சேவூர் ரோட்டில் உள்ள புனித தாமஸ் தேவாலயம், சேவூர் லுார்து அன்னை தேவாலயம் உள்ளிட்ட கத்தோலிக்க மற்றும் சி.எஸ்.ஐ., தேவாலயங்களில் கல்லறை திருநாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.