அமோகமாக நடக்கும் ஆற்று நீர் திருட்டை தடுக்க... சிறப்பு குழு அமைப்பு!:அமராவதி விவசாயிகள் குமுறலால் நடவடிக்கை
அமோகமாக நடக்கும் ஆற்று நீர் திருட்டை தடுக்க... சிறப்பு குழு அமைப்பு!:அமராவதி விவசாயிகள் குமுறலால் நடவடிக்கை
ADDED : ஆக 13, 2026 03:51 AM
உடுமலை:உடுமலை அமராவதி அணையிலிருந்து, ஆறு, வாய்க்கால்கள் மற்றும் பிரதான கால்வாயில் நீர் திருட்டை தடுக்கும் வகையில், அரசு துறை அலுவலர்களை கொண்ட சிறப்பு கண்காணிப்பு குழு அமைத்தும், திருட்டு கண்டறியப்பட்டால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கவும் திருப்பூர் கலெக்டர் உத்தர விட்டுள்ளார்.
அமராவதி அணை வாயிலாக,54 ஆயிரத்து, 637 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. அணையில் துவங்கி, அமராவதி ஆறு, 148 கி.மீ., துாரம் பயணித்து காவிரி ஆற்றில் கலக்கிறது.
மொத்தமும் திருட்டு அமராவதி ஆற்றில் சட்ட விரோதமாக நுாற்றுக்கணக்கான குழாய்கள் அமைத்து, திண்டுக்கல் மாவட்டம், குமாரபாளையம், மிடாப்பாடி, தாளையம், சாமிநாதபுரத்திலுள்ள தென்னை நார் தொழிற்சாலைகள், தளவாய்பட்டணம், தாராபுரத்தில்செங்கல் சூளைகள், திருப்பூர் மாவட்டம் மற்றும் எலையமுத்துார், கல்லாபுரம் பகுதியில், கோழி பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள், மினரல் வாட்டர் தொழிற்சாலைகளுக்கு, நேரடியாக நீர் திருடப்பட்டு வருகிறது.
ஆற்றில் நேரடியாக, மின் மோட்டார், குழாய்கள் அமைத்து, நீரை திருடி, பல கி.மீ., துாரம் அனுமதியின்றி, குழாய் அமைத்து கொண்டு செல்கின்றனர்.
தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள், விதி மீறி, ஆற்றின் இரு கரைகளுக்கு அருகில், குறைந்தளவு நிலத்தை விலைக்கு வாங்கி, அங்கு பெரிய கிணறு அமைத்து, மூன்றுமாவட்டத்திலுள்ள தொழிற்சாலைகள், பாசனம் அல்லாத பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களுக்கும்முறைகேடாக தண்ணீர் கொண்டு செல்கின்றனர்.
கடத்துார் வாய்க்கால் உள்ளிட்ட வாய்க்கால்களில், 'சைடு போர்' அமைத்து,நுாற்றுக்கணக்கான குழாய்களில் தண்ணீர் திருடுகின்றனர். திருட்டால், குடிநீர் மற்றும் பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீர், 70 சதவீதம் வரை மாயமாகிறது.
நீர் திருட்டால், பாசன நிலங்களில், மூன்று போகம் நெல் சாகுபடி ஒரு போகமாகவும்,கடை மடையில் ஒரு போக சாகுபடி கூட இல்லை. இத்தகைய நீர் திருட்டை தடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
யாருக்காக நிர்வாகம்? அமராவதி நீர் நிர்வாகம், பாசனத்துக்காக நீர் திறக்கும் நிலை மாறி, முறைகேடாக நீர் திருடுபவர்களுக்கு தேவைப்படும் போது, அணையில் இருந்து நீர் திறக்கும் நிலைக்கு மாறியுள்ளது.
நடப்பாண்டு நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழையின்றி, அணை நீர்மட்டம் குறைந்தளவு காணப்படுகிறது. பாசனம் துவக்க முடியாமல், ஆயக்கட்டில்,தென்னை, வாழை உள்ளிட்ட நிலைப்பயிர்கள் காய்ந்து வருகின்றன.
விவசாயிகள் பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க வலியுறுத்திய நிலையில், அரசு குடிநீருக்கு திறக்க உத்தரவிட்டது.
தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கு, குடிநீர் என்ற பெயரில் நீர் திறக்கப்படுகிறது, என ஆக்ரோஷமடைந்த விவசாயிகள்,போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு, நீர் திருட்டை முழுமையாக தடுக்க வலியுறுத்தினர்.
திருப்பூர் கலெக்டர் மற்றும் அதிகாரிகள் குழுவினர் ஆய்வு செய்த போது, கடத்துார், தாராபுரம் பகுதியில் நேரடியாக, நுாற்றுக்கணக்கான குழாய்கள் அமைத்து நீர் திருடியதும், தடுப்பணைகள் அமைத்து நீரை தேக்கி நீர் திருடுவதை கண்டறிந்துஅதிர்ச்சியடைந்தனர்.
அதிகாரிகளுக்கு மிரட்டல் அமராவதி ஆற்றில் நீர் திருட்டை முழுமையாக தடுக்க அப்போது கலெக்டர் உத்தரவிட்டார். நீர் வளத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்த போது, சட்ட விரோத நீர் திருட்டில் ஈடுபடும் தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள், அதிகாரிகளை மிரட்டியதால் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
தற்போது, உடுமலை, தாராபுரம் வருவாய் கோட்டாட்சியர்கள் தலைமையில், நீர் வளத்துறை, மின் வாரியம், மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம், கனிம வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசாரை கொண்ட சிறப்பு கண்காணிப்பு அமைத்து, திருப்பூர் கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
உடுமலை, மடத்துக்குளம் பகுதியில், ஆய்வு செய்ய வருவாய் கோட்டாட்சியர் தலைமையிலும், தாராபுரம் பகுதிக்கு, தாராபுரம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் தலைமையில், குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இக்குழுவினர் நேரடியாக கள ஆய்வு செய்து ,சட்ட விரோதமாக நீர் திருட்டில் ஈடுபடும் நபர்களை கண்டறிந்து, மின் மோட்டார், குழாயை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்.
கரையில், சட்ட விரோதமாக தனியார் நிலத்தில் கிணறு அமைத்திருந்தாலும், நேரடியாக ஆறு, கால்வாய்களில் குழாய் அமைத்திருந்தாலும், அக்கட்டுமானங்களை அகற்றவும், நீர் திருட்டு நடக்கும் பகுதியில், கான்கிரீட் தடுப்பு அமைக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆறு, கால்வாய்களில், பக்கவாட்டில் சைடு போர் அமைத்திருந்தாலும், உடனடியாக கான்கிரீட் கொண்டு துளைகள் அடைக்க வேண்டும்.
நீர் திருட்டு கண்டறியப்பட்டால், விவசாயம், தொழிற்சாலை மின் இணைப்புகளை உடனடியாக துண்டிக்கவும், சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, கைது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.