நீர் திருட்டை தடுக்க சிறப்பு குழுவினர் ஆய்வு

UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
உடுமலை: பி.ஏ.பி., கால்வாயில் நீர் திருட்டை தடுக்க அமைக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு குழுவினர் புதுப்பாளையம் கிளை கால்வாயில் கள ஆய்வு செய்தனர்.
உடுமலை திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து பி.ஏ.பி., இரண்டாம் மண்டல பாசனத்துக்கு பிரதான மற்றும் கிளை கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. புதுப்பாளையம் கிளைக்கால்வாயில், இம்மண்டல பாசனத்தில், 7,210 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது.
இந்த கால்வாயில் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள திருப்பூர் மாவட்ட உத்தரவின்படி, துணைக்குழு–5 அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இக்குழுவில், உடுமலை தாசில்தார், நீர்வளத்துறை உதவி பொறியாளர், குடிமங்கலம் இன்ஸ்பெக்டர், மின்வாரிய உதவி மின்பொறியாளர், வி.ஏ.ஓ., உள்ளிட்டோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இக்குழுவினர் கால்வாயில் புதுப்பாளையம் கிளை கால்வாய் ஷட்டர் பகுதிகளில், கள ஆய்வு செய்தனர். நீர் திருட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் குழுவினர் எச்சரித்துள்ளனர்.