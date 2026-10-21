/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/சிறப்பு ரயில் இயக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 15, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:54 PM
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உடுமலை: தீபாவளி பண்டிகைக்காக, சென்னையிலிருந்து, உடுமலை, பொள்ளாச்சி வழியாக போத்தனுாருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, தொடர் அரசு விடுமுறை மற்றும் பண்டிகை காலம் என்பதால் கூட்ட நெரிசல் மிகுதியாக இருக்கும்.
எனவே, சென்னை, தாம்பரம் அல்லது பெரம்பூரிலிருந்து, திண்டுக்கல், பழநி உடுமலை, பொள்ளாச்சி வழியாக, போத்தனூர் அல்லது மேட்டுப்பாளையம் அல்லது திருவனந்தபுரம் வரை சிறப்பு ரயில் இயக்க வேண்டும், என தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பில், கூட்டுறவு அணி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் குப்புச்சாமி, ரயில்வே துறை மற்றும் தமிழக முதல்வருக்கு மனு அனுப்பியுள்ளார்.