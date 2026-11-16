/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/கிட்ஸ் கிளப் பள்ளியில் விளையாட்டு தின விழா
UPDATED : நவ 16, 2026 09:22 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:22 PM
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திருப்பூர்: குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, கிட்ஸ் கிளப் மெட்ரிக் பள்ளியில் விளையாட்டு தின விழா நடந்தது.
நவ. 14ம் தேதி குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு கிட்ஸ் கிளப் மெட்ரிக் பள்ளியில் விளையாட்டு தினம் நடந்தது. முதல் மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு மாணவ, மாணவியர்களுக்கான, நுாறு மீட்டர், தொடர் ஓட்டம் மற்றும் குழு விளையாட்டு, நீளம் தாண்டுதல், குண்டு எறிதல் போன்ற விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது. வெற்றி பெற்ற பள்ளி மாணவர்களுக்கு கிட்ஸ் கிளப் பள்ளி தலைவர் மோகன் கார்த்திக் பரிசு வழங்கி பாராட்டினார். விளையாட்டின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பள்ளி செயலாளர் நிவேதிகா பேசினார். அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.