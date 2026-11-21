சப்–ஜூனியர் கபடி வீரர்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள்
சப்–ஜூனியர் கபடி வீரர்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள்
ADDED : நவ 20, 2026 06:58 PM
திருப்பூர்: கன்னியாகுமரியில் நடைபெறும் மாநில சப்-–ஜூனியர் கபடி போட்டியில் பங்கேற்கும் திருப்பூர் மாவட்ட அணிக்கு, மாவட்ட கபடி கழகம் சார்பில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.
மாநில சப்-–ஜூனியர் கபடி போட்டி இன்று (நவ.,20) துவங்கி, 22ம் தேதி வரை கன்னியாகுமரியில் நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்கும் திருப்பூர் மாவட்ட அணிக்கான வீரர்கள் தேர்வு சமீபத்தில் நடைபெற்றது. இதில், 20 பேர் கொண்ட உத்தேச அணி தேர்வு செய்யப்பட்டு, மாவட்ட கபடி கழக மைதானத்தில் நான்கு நாட்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. பயிற்சி முகாம் நிறைவு விழா, வீரர்களை வழியனுப்பும் விழா மற்றும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கும் விழா மாவட்ட கபடி கழக அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
திருப்பூர் மாவட்ட கபடி கழகத் தலைவர் கொங்கு முருகேசன் தலைமை வகித்தார். நடுவர் குழுத் தலைவர் முத்துசாமி வரவேற்றார். மாநில பொருளாளரும், மாவட்ட செயலாளருமான ஜெயசித்ரா சண்முகம், மாவட்ட பொருளாளர் கன்னிமார்ஸ் ஆறுச்சாமி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலை வகித்தனர். விழாவில், மாநில போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கு காலணி, விளையாட்டு உடை, பை உள்ளிட்ட உபகரணங்களை கபடி கழக நிர்வாகிகள் வழங்கினர்.
இதில் மாவட்ட தேர்வுக்குழுத் தலைவர் ருத்ரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள், நடுவர்கள் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர். இணைச் செயலாளர் வாலீசன் நன்றி கூறினார்.