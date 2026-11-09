ஸ்ரீகுமரன் பர்னிச்சர்ஸ் நிறுவனத்தில் வாழ்நாள் ‘வாரண்டி’ திட்டம் துவக்கம்
ஸ்ரீகுமரன் பர்னிச்சர்ஸ் நிறுவனத்தில் வாழ்நாள் ‘வாரண்டி’ திட்டம் துவக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:38 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ஸ்ரீகுமரன் பர்னிச்சர்ஸ் நிறுவனம் வுட்டன் பர்னிச்சர்களுக்கு வாழ்நாள் வாரண்டி கார்டு வழங்கும் சிறப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஸ்ரீகுமரன் பர்னிச்சர்ஸ் நிறுவனம் திருப்பூரில் பி.என். ரோடு, காங்கயம் ரோடு மற்றும் அவிநாசி ரோடு ஆகிய கிளைகளுடன் செயல்படுகிறது. இந்நிறுவனம் தனது சொந்த தயாரிப்பான மர பர்னிச்சர்களை தரமான வகையில், உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்கிறது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இந்நிறுவனம் தற்போது சிறப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மர பர்னிச்சர்களுக்கு வாழ்நாள் வாரண்டி வழங் கும் திட்டம் நேற்று துவங்கியது.
காங்கயம் ரோடு கிளையில் இத்திட்டத்தை ஹிந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் துவக்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சியில், பர்னிச்சர்கள் வாங்கிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு, வாழ்நாள் வாரண்டி கார்டு வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு, ஸ்ரீகுமரன் குழுமங்களின் நிர்வாக இயக்குநர் ஈஸ்வரன் தலைமை வகித்தார். அதன் பங்குதாரர்கள் செல்வராஜூ, சஞ்சித் கிருஷ்ணா, சரவணபிரபு முன்னிலை வகித்தனர்.
‘இச்சிறப்பு திட்டம் மூலம் எங்கள் நிறுவனத்தின் சொந்த தயாரிப்புகளான மர பர்னிச்சர்களுக்கு எந்த குறை ஏற்பட்டாலும் சரி செய்து தரப்படும்; பெரிய அளவிலான குறைபாடு இருப்பின் முற்றிலும் மாற்றித் தரப்படும்,’ என நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு இந்த சிறப்பு திட்டம் துவங்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து ஆண்டு முழுவதும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.