அவிநாசி சாய்பாபா கோவிலில் ஸ்ரீ நவசண்டி மஹா ஹோமம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:48 AM
அவிநாசி: அவிநாசி, பைபாஸ் ரோட்டிலுள்ள ஸ்ரீ சாய்பாபா மந்திர் சார்பில்,ஸ்ரீநவசண்டி மஹா ேஹாமம் இன்றும், நாளையும் விமரிசையாக நடைபெறுகிறது.
நாட்டில் பொருளாதார உயர்வு ஏற்படவும், தீமைகள் விலகவும், நோய்கள் குணமாகவும், இயற்கை இடர்ப்பாடுகள் நீங்கி, உலக மக்கள் நன்மை பெறவும் வேண்டி, ஸ்ரீநவசண்டி மஹா ேஹாமம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இன்று (10ம் தேதி) காலை 9:00 மணிக்கு விநாயகர் பூஜையுடன் நிகழ்ச்சி துவங்குகிறது. கணபதி, நவக்கோள், சுதர்சன ேஹாமங்கள் நடைபெறுகிறது.
மாலை 5:00 மணிக்கு, விநாயகர் பூஜையுடன், கலச ஸ்தாபனம், திருவிளக்கு வழிபாடு ஆகியவற்றுடன் ேஹாமங்கள், பூர்ணாகுதி நடைபெறும். அதையடுத்து இரவு 10:00 மணிக்கு 64 பைரவர், 64 யோகினி பலிதானம் நடைபெறும்.
நாளை (11ம் தேதி) காலை 8:00 மணிக்கு சண்டி பாராயணம்,சண்டி ேஹாமம் ஆகியனவும், பகல் 11:00 மணிக்கு சுமங்கலி பூஜை, கன்யா பூஜை மற்றும் வடுபூஜையும் நடக்கிறது.
அதைத் தொடர்ந்து, பூர்ணாகுதி, பலிதானம், அபிேஷகம், ஆராதனை மற்றும் அன்னதானம் நடைபெறவுள்ளது.
ேஹாம பூஜையில், அவிநாசி புக்கொளியூராதீனம் ஸ்ரீகாமாட்சிதாச சுவாமிகள், சுவாமி தயானந்த ஆஸ்ரம தலைமை ஆச்சாரியார் பூஜ்ய ஸ்ரீ சாஷாத்க்ருதாந்தா சரஸ்வதி சுவாமிகள், மற்றும் ஆனைமலை ரூஹர்ஷ் வித்யாபீடம் பூஜ்ய ஸ்ரீ ததோவானந்த சரஸ்வதி சுவாமி ஆகியோர் தலைமை வகித்து, பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்குகின்றனர்.