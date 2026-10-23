/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ஸ்ரீபெருமாள் கோவில் படைக்கலம் திருவிழா
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 08:27 PM
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அவிநாசி: அவிநாசி அடுத்த புதுப்பாளையம் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீஅழகர் பெருமாள் கோவிலில் படைக்கலம் திருவிழா நடைபெற்றது.
கடந்த 19ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்கியது. தொடர்ந்து, ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத அழகர் பெருமாள் திருக்கல்யாணம், சாமி இறங்குதல், அவிநாசி லிங்கேஸ்வரர் கோவிலில் இருந்து தீர்த்தம் எடுத்து வரும் நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன.
நேற்று படைக்கலம் நதிக்கரைக்கு சென்று, அழகர் பெருமாள் குதிரை வாகனத்தில் நீராடி வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதையொட்டி, கோவில் கமிட்டி மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் சார்பில் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவியருடன் ஸ்ரீஅழகர் பெருமாள்.