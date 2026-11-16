ஸ்ரீ ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில் மஹா கும்பாபிஷேக விழா கோலாகலம்
ஸ்ரீ ராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில் மஹா கும்பாபிஷேக விழா கோலாகலம்
ADDED : நவ 16, 2026 07:55 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், மேட்டுப்பாளையம் வெங்கடேசபுரம் ஸ்ரீராமலிங்க சவுடேஸ்வரி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா நேற்று கோலாகலமாக நடந்தது.
கும்பாபிஷேக விழா, கடந்த, 12ம் தேதி முகூர்த்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சியுடன் துவங்கியது. கடந்த, 13ம் தேதி முதல் யாகசாலை பூஜைகள் துவங்கியது. சிறப்பு வழிபாட்டை தொடர்ந்து, நேற்று காலை, 6:00 மணிக்கு, ஆறாம் கால யாகசாலை பூஜை நடந்தது. தொடர்ந்து, கோபுரவிமானம், பரிவார தெய்வங்கள், ஸ்ரீராமலிங்கசவுடேஸ்வரி அம்மனுக்கு மஹா கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது.
விழாவை முன்னிட்டு, பெண்கள் சீர் எடுத்து வரும் நிகழ்ச்சியும் திருக்கல்யாண உற்சவமும், கோலாகலமாக நடந்தது. தொடர்ந்து, அம்மனுக்கு பெருந்திருவிழா (தொட்டப்ப) நடைபெற்றது அச்சுவெல்ல கோட்டையில், அழகு பந்தலில் வெற்றிலை தோரணத்துடன் அருள்பாலித்த அம்மனை, பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.
தொடர்ந்து வீரகுமாரர்கள் அலகுசேவையும், தளிகை பூஜையும் நடைபெற்றது. இன்று, மஹா சாமுண்டி அம்மன் அழைத்தல், மஹா ஜோதி அம்மன் அழைத்தல், தளிகை பூஜை; நாளை, கண்திறப்பு, குண்டம் பற்ற வைத்தல், மஹா குண்டசக்தி அம்மன் அழைத்தல், குண்டம் இறங்குதல், மஹா தளிகை பூஜை நடக்கும். வரும், 19ம் தேதி அம்மனுக்கு வசந்த உற்சவமும், டிச., 2ம் தேதி வரை, மண்டலாபி ஷகே பூஜை நடக்க உள்ளதாக, கோவில் நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.