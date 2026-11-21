ADDED : நவ 20, 2026 06:07 PM
உடுமலை: குருவப்பநாயக்கனுார் ஸ்ரீ வன்னிவிநாயகர், ஸ்ரீ தலகொண்டம்மன், ஸ்ரீ தொட்டிச்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிேஷகம் இன்று (நவ.,20) கோலாகலமாக நடந்தது.
உடுமலை குருவப்பநாயக்கனுாரில் அமைந்துள்ள இக்கோவிலில், திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கும்பாபிேஷக விழா, கடந்த 18ம் தேதி துவங்கியது.
மூன்று கால யாக பூஜைகளுக்கு பிறகு, இன்று காலை, 6:00 மணிக்கு மங்கள இசையுடன் விழா துவங்கியது. தொடர்ந்து நான்காம் கால யாக வேள்வி உள்ளிட்ட பூஜைகள் நடந்தது.
காலை, 9:15 மணிககு மேல், 10:15 மணிக்குள், கோபுர கலசங்களுக்கு மகா கும்பாபிேஷகம், சுவாமி விக்ரஹங்களுக்கு மகா கும்பாபிேஷகம் நடந்தது. பின்னர் சிறப்பு அலங்காரம், தீபாராதனை நடந்தது.
காலை, 9:00 மணி முதல் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதில் குருவப்பநாயக்கனுார் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளிலிருந்து திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.