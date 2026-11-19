‘ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா’ திட்டத்தில் தொழில் துவங்க ரூ. ஒரு கோடி வரை கடன்
‘ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா’ திட்டத்தில் தொழில் துவங்க ரூ. ஒரு கோடி வரை கடன்
UPDATED : நவ 18, 2026 08:36 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:30 PM
திருப்பூர்: ‘ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா’ திட்டத்தில், ஒரு கோடி ரூபாய் வரை கடனுதவி பெற்று, பெண்கள் மற்றும் எஸ்.சி., – எஸ்.டி., பிரிவினர் தொழில் துவங்கலாம் என, வழிகாட்டி ஆலோசகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து ‘ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா’ திட்ட வழிகாட்டி ஆலோசகர் ஜெயபிரகாஷ் கூறியதாவது:
மத்திய அரசின், ‘ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா’ திட்டத்தில், பெண்கள் மற்றும் எஸ்.சி., – எஸ்.டி., பிரிவினர் தொழில் துவங்க கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டம், 2031 மார்ச் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது; அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 2.5 லட்சம் புதிய தொழில்முனைவோர்களை உருவாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தில், பெண்கள் மற்றும் எஸ்.சி., – எஸ்.டி., பிரிவினர் புதிதாக தொழில் துவங்குவோர்,10 லட்சம் முதல் ஒரு கோடி ரூபாய் வரை வங்கி கடன் பெறலாம். இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் வாங்குதல், தொழிற்சாலை அமைத்தல் மற்றும் தொழில் தொடங்குவதற்கான பிற முதலீட்டுச் செலவுகளுக்குக் கடனை பயன்படுத்தலாம். திட்டமதிப்பீட்டில், 85 சதவீதம் வரை வங்கிக் கடன் கிடைக்கும் ;மீதி தொகையை, தங்கள் பங்களிப்பாக செலுத்த வேண்டும். நேரடியாக வங்கியை அணுகி கடன்பெறும் இத்திட்டத்தில் மானியம் கிடையாது. வாங்கிய கடனை, வட்டியுடன் திருப்பி செலுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.