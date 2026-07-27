/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ஒற்றைக்காலில் நின்று ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:06 AM
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அவிநாசி: அவிநாசி அருகே வஞ்சிபாளையம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியை மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தக் கோரி, மா.கம்யூ. மற்றும் மாதர் சங்கத்தினர் சார்பில் ஒற்றைக் காலில் நின்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
வஞ்சிபாளையம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு துரைசாமி, சுமித்ரா, ஹரி ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர். பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 படிப்பை தொடர அவிநாசி, திருப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளுக்குச் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
முன்னாள் கிளைச் செயலாளர் கதிர்வேல் வரவேற்றார். மா.கம்யூ. மாவட்டச் செயலாளர் மூர்த்தி, மாதர் சங்க மாநிலப் பொருளாளர் ராணி, ஒன்றியச் செயலாளர் கவுரிமணி, மா.கம்யூ. ஒன்றியச் செயலாளர் ஈஸ்வரமூர்த்தி, முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் முருகன், பொருளாளர் தங்கமணி, ஒன்றியத் தலைவர் சித்ரா உள்ளிட்டோர் பேசினர்.