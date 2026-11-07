ரேவதி மருத்துவமனையில் அதிநவீன ஏஐ கேத் லேப் திறப்பு
ரேவதி மருத்துவமனையில் அதிநவீன ஏஐ கேத் லேப் திறப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 10:41 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:38 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ரேவதி மருத்துவமனையில் அதி நவீன செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய கேத் லேப் திறப்பு விழா நடைபெற்றது.
மேற்கு தமிழகத்தில், முதன் முறையாக அதி நவீன ஏஐ தொழில் நுட்பத்தில் இருதய ஆஞ்சியோ சிகிச்சை மையம் திருப்பூர் ரேவதி மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் திறப்பு விழா நேற்று நடைபெற்றது. மருத்துவமனை நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர் ஈஸ்வர மூர்த்தி வரவேற்றார்.
திருப்பூர் ரோட்டரி மக்கள் நல அறக்கட்டளை தலைவர் டாக்டர் முருகநாதன் தலைமை வகித்தார்.
தமிழ்நாடு நுாற்பாலை சங்க தலைவர் சோழா அப்புக்குட்டி, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க தலைவர் சுப்பிரமணியன் முன்னிலை வகித்தனர். அமைச்சர்கள் அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று புதிய அதி நவீன சிகிச்சை மையத்தை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்து பேசினர்.
விழாவில், எம்.எல்.ஏ.க்கள் பாலமுருகன், சத்யபாமா, ராம்குமார், நடராஜன், முன்னாள் அமைச்சர் ஆனந்தன், தொழில் அமைப்பு நிர்வாகிகள், தொழிலதிபர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
ரேவதி மருத்துவமனை நிர்வாகி ரேவதி ஈஸ்வரமூர்த்தி உள்ளிட்ட ரேவதி மருத்துவமனை குடும்பத்தினர், மருத்துவர்கள், மருத்துவமனை ஊழியர்கள்; ரேவதி குழும கல்வி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்தோர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
முன்னதாக, ரேவதி மருத்துவமனை நிர்வாக இயக்குநர் ஈஸ்வரமூர்த்தி பேசியதாவது:
மேற்கு தமிழகத்தில் முதன் முறையாக இந்த நவீன சிகிச்சை மையம் இங்கு துவங்கப்பட்டுள்ளது. மிகத் துல்லியமாக பாதிப்புகளை கண்டறியும் வகையில் உள்ளது தனிச்சிறப்பு. இருதய பாதிப்பு, ரத்தக்குழாய் அடைப்பு, மூளை ரத்தக்குழாய் அடைப்பை விரைந்து குணமாக்கும் வகையிலான சிகிச்சையை பெறலாம். ரேவதி மருத்துவமனையின், 32 ஆண்டு கால மருத்துவ சேவையில் இது மிக முக்கியமான மைல் கல்லாக இந்த ஏஐ கேத் லேப் அமைந்துள்ளது. எங்கள் மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் மருத்துவர்கள் அனைவரும் மேற்கொள்ளும் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை முறைகளும் சிறப்பான முறையில் இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.