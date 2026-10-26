/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மாநில டென்னிஸ்; டிஇஏ., பள்ளி மாணவர்கள் சபாஷ்
UPDATED : அக் 25, 2026 09:41 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:36 PM
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திருப்பூர்: மாவட்ட அளவிலான டென்னிஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற, டி.இ.ஏ., பள்ளி மாணவ, மாணவியர், மாநில போட்டிக்கு தேர்வாகியுள்ளனர்.
மாவட்ட அளவிான, டென்னிஸ் விளையாட்டு போட்டியில், அவிநாசி, டி.இ.ஏ., பப்ளிக் பள்ளி மாணவர்கள், ஜூனியர், ஒற்றையர், இரட்டையர் பிரிவில், முதலிடம் பெற்றனர். மூத்தோர் மாணவியர் இரட்டையர் பிரிவில், முதலிடம் பெற்று, மாநில அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வாகினர். வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியரை, பள்ளி தாளாளர் சந்திரன், இயக்குனர் டோரத்தி ராஜேந்திரன், பள்ளியின் முதல்வர், உடற்கல்வி இயக்குனர், ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.
படக்குறிப்பு:
வட்ட அளவிலான டென்னிஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற, டி.இ.ஏ., பள்ளி மாணவ, மாணவியர்,