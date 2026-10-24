பண்டிகைக்காக தனியார் பஸ்களை இயக்கிய அரசு போக்குவரத்து கழகம்
பண்டிகைக்காக தனியார் பஸ்களை இயக்கிய அரசு போக்குவரத்து கழகம்
UPDATED : அக் 18, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 18, 2026 07:46 PM
UPDATED : அக் 18, 2026 07:51 PM ADDED : அக் 18, 2026 07:46 PM
திருப்பூர்: சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி தொடர் விடுமுறையையொட்டி, பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் வகையில் திருப்பூரில் அரசு தரப்பில் தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.
பொங்கல், தீபாவளி உள்ளிட்ட முக்கிய பண்டிகைகளின்போது பயணிகள் வசதிக்காக கூடுதல் சிறப்புப் பஸ்கள் இயக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, இந்த ஆண்டு சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமியையொட்டியும் திருப்பூர் மத்திய, புதிய மற்றும் கோவில் வழி பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் பல்வேறு வழித்தடங்களில் தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. ஒப்பந்த அடிப்படையில் இவற்றை அரசுப் போக்குவரத்துக்கழகம் இயக்கியது.
வழித்தட விவரங்களுடன் கூடிய ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டு, பல வண்ணங்களில் பஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. அரசு பஸ்களைப் போலவே இயக்கப்பட்டதால், அவை அரசு பஸ்களா அல்லது தனியார் பஸ்களா எனப் பயணிகளிடையே குழப்பம் ஏற்பட்டது. இந்த பஸ்களில் தனியார் டிரைவர்களும், அரசு போக்குவரத்துக் கழக நடத்துனர்களும் பணியில் இருந்தனர்.
வழக்கமாக தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகைகளின்போது மேற்கொள்ளப்படும் இந்த ஏற்பாடு, இம்முறை சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமிக்கும் செய்யப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி தொடர் விடுமுறையையொட்டி, பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் வகையில் திருப்பூரில் அரசுப்போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.
இடம்: மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட்.