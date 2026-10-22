நிலங்களில் மின்சாதனங்கள் திருட்டு: விவசாயிகள் அதிர்ச்சி
நிலங்களில் மின்சாதனங்கள் திருட்டு: விவசாயிகள் அதிர்ச்சி
UPDATED : அக் 20, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:24 PM
உடுமலை: விவசாய மின் இணைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் கேபிள் மற்றும் இதர பொருட்கள் திருட்டு, குடிமங்கலம் பகுதியில் அதிகரித்துள்ளதால், விவசாயிகள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
குடிமங்கலம் போலீஸ் கட்டுப்பாட்டில், 90க்கும் அதிகமான கிராமங்கள் உள்ளன. விவசாயம் மற்றும் அதுசார்ந்த சிறு, குறு தொழிற்சாலைகள் பிரதானமாக உள்ளது.
சில மாதங்களாக, விளைநிலங்களில் விவசாய மின் இணைப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் கேபிள் வயர்கள் மற்றும் மின்சாதனங்கள் திருடப்படுவது அதிகரித்துள்ளது.
நேற்று முன்தினம் இரவு, வல்லக்குண்டாபுரம் கிராமத்திலுள்ள ஸ்ரீதர் உட்பட பல விவசாயிகளின் கேபிள் வயர்களை, மர்மநபர்கள் திருடிச்சென்றுள்ளனர். இந்த வயர்களை உருக்கி, ‘காப்பர்’ பிரித்தெடுத்து விற்பனை செய்கின்றனர்.
இவ்வகை கேபிள் வயர்கள் விலை அதிகமுள்ளதால், புதிதாக வயர் மற்றும் இதர பொருட்களை வாங்கி, கிணறு மற்றும் போர்வெல் மோட்டார்களை இயக்க விவசாயிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
தொடர்ச்சியாக நடக்கும் இந்த திருட்டு சம்பவங்களால், அவர்களிடையே அச்சம் நிலவுகிறது. ‘கிராமங்களில் ரோந்து சென்று குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும்; கேபிள் வயர்கள், காப்பர் ஆகியவற்றை குற்றவாளிகளிடம் இருந்து வாங்குபவர்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்ற விவசாயிகள் கோரிக்கையை குடிமங்கலம் போலீசார் கண்டுகொள்ளவில்லை.
இதனால், அடிவள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில், மின்வாரிய டிரான்ஸ்பார்மர் உதிரி பாகங்கள் திருடப்பட்ட சம்பவமும் நடந்தது.
இத்தகைய திருட்டுகளை முற்றிலுமாக கட்டுப்படுத்த, கிராமந்தோறும் போலீசார், விவசாயிகளை உள்ளடக்கிய கண்காணிப்பு குழு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
ஏற்கனவே பதிவாகியுள்ள வழக்குகளில் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும் என திருப்பூர் எஸ்.பி.,க்கு அப்பகுதி விவசாயிகள் மனு அனுப்பியுள்ளனர்.