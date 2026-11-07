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ADDED : நவ 06, 2026 11:18 PM
சிறுமியை சுற்றி வளைத்த தெரு நாய்கள்
பல்லடத்தில் ‘பதைபதைக்கும்’ சம்பவம்
பல்லடம்: பல்லடம் அருகே சிறுமி ஒருவரைத் தெரு நாய்கள் சுற்றி வளைத்து கடிக்க முயன்ற சம்பவத்துக்கு, ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
பல்லடத்தை அடுத்த கணபதிபாளையம் ஊராட்சி, 4-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட முருகப்ப செட்டியார் காலனி பகுதியில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன.
இப்பகுதியைச் சேர்ந்த சுரேஷ்குமார் –- ரம்யா தம்பதியரின் மகள் ஐஸ்வர்யா, 7, நேற்று மதியம் சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, தெரு நாய்கள் அவரைச் சுற்றி வளைத்தன.
முன்னதாக, சிறுமி சாலையில் நடந்து வந்தபோது, ஒரு தெரு நாய் குரைத்தபடி அவரைத் துரத்தியுள்ளது. இதையடுத்து, அப்பகுதியில் இருந்த மற்ற தெரு நாய்களும் சேர்ந்து சிறுமியை விரட்டிக் கடிக்க முயன்றன.
இதனால் அச்சமடைந்த சிறுமி, கூச்சலிட்டார். அக்கம் பக்கத்தில் யாரும் இல்லாத நிலையில், சிறிது நேரத்தில் சிறுமியின் தாய் வந்தார்.
அவர் விரட்டியதால், நாய்கள் அங்கிருந்து சென்றன. சிறுமியின் தாய் மேலும் சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்திருந்தால், நாய்கள் சிறுமியைக் கடித்துக் குதறியிருக்கக்கூடும். அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான இச்சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அலட்சியம் வேண்டாம்
இதுதொடர்பாக, ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் நிர்வாகி கோவிந்தராஜ், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலருக்கு (பி.டி.ஓ.) அனுப்பியுள்ள புகார் மனு:
கணபதிபாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நுாற்றுக்கணக்கான தெரு நாய்கள் சுற்றித் திரிகின்றன. இவற்றால் பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை தெரிவித்தும், அலட்சியம் காட்டி நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், நேற்று தெரு நாய்களால் ஒரு சிறுமியின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இதை ஒரு சாதாரண சம்பவமாகக் கருதாமல், எதிர்காலத்தில் பெரிய அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதற்கான அபாய எச்சரிக்கையாகக் கருத வேண்டும். இதற்கு ஊராட்சி நிர்வாகமே முழுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும். பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் முதல் கடமையாகும்.
சிறுமிக்கு நேர்ந்த இந்தச் சம்பவம் அவரது வாழ்நாளில் மறக்க முடியாததாக இருக்கும்.
இனி இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்க, ஊராட்சி முழுவதும் தெரு நாய்கள் குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும். பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ள நாய்களை உரிய நடைமுறைகளின்படி காப்பகங்களில் அடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.