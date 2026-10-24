சாலையோர கடைகள் அகற்றம் வியாபாரிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : அக் 16, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:46 PM
அவிநாசி: அவிநாசி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் முதல் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை சாலையோரம் இருந்த ஆக்கிரமிப்புக் கடைகளை, கலெக்டர் உத்தரவின்பேரில் நகராட்சி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் கடந்த வாரம் அகற்றினர்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அவிநாசி மேற்கு ரத வீதி–சேவூர் ரோட்டில் உள்ள குலாலர் மண்டபம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. ஏ.ஐ.டி.யு.சி. சாலையோர வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவர் நாசர் தலைமை வகித்தார்.
செயலாளர் சண்முகம், பொதுச்செயலாளர் ரவி, மாவட்டச் செயலாளர் நடராஜன், இந்திய கம்யூ. கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர் இஷாக், ஒன்றியச் செயலாளர் முத்துசாமி, ஏ.ஐ.டி.யு.சி. நிர்வாகிகள் கோபால், ஷாஜகான், வழக்கறிஞர் பிரிவு சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் சாலையோர வியாபாரிகள் பங்கேற்றனர்.
ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய சாலையோர வியாபாரிகள்.