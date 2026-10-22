வாழை மரங்கள் ஒடிவதை தடுக்க காற்று தடுப்பான் அமைக்க தீவிரம்
வாழை மரங்கள் ஒடிவதை தடுக்க காற்று தடுப்பான் அமைக்க தீவிரம்
UPDATED : அக் 09, 2026 07:45 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:43 PM
பொங்கலுார்: விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருமானத்தை ஈட்டித் தருவதால் தண்ணீர் வசதி உள்ள விவசாயிகள் வாழை சாகுபடி செய்கின்றனர். வாழையில் உள்ள மிகப்பெரிய பிரச்னை காற்றினால் ஏற்படும் சேதம் தான்.
சூறைக்காற்று வீசும் சமயங்களில் ஒட்டுமொத்த வாழையும் ஒடிந்து விழுந்து விவசாயிகளுக்கு பலத்த நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதிலிருந்து தப்பி பிழைத்த வாழை மட்டுமே விவசாயிகளுக்கு மீதமாகிறது.
காற்றினால் ஏற்படும் சேதத்தை தவிர்க்க விவசாயிகள் கம்புகளைக் கொண்டு முட்டுக் கொடுத்தல், கயிறுகளால் கட்டி விடுதல் உள்ளிட்ட பணிகளை செய்கின்றனர். கம்புகளால் முட்டுக் கொடுப்பது செலவு மிகுந்தது.
சில விவசாயிகள் காற்று தடுப்பானாக வேலியோரங்களில் அகத்தி, சவுக்கு உள்ளிட்டவற்றை நடவு செய்கின்றனர். மேலும் சிலர் தென்னை, பனை ஓலைகளைக் கொண்டு சுவர் போல அமைத்து விடுகின்றனர். இதன் மூலம் காற்று வாழை தோப்புக்குள் புகுந்து பெரும் சேதம் ஏற்படுத்துவது தவிர்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டு மழை குறைவு என்பதால் வாழைக்கு நல்ல விலை கிடைக்கிறது. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி வருமானம் ஈட்ட விவசாயிகள் தயாராகி வருகின்றனர்.