தண்ணீர் யார் திருடினாலும் கடும் நடவடிக்கை: அமைச்சர்
தண்ணீர் யார் திருடினாலும் கடும் நடவடிக்கை: அமைச்சர்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 11:00 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:54 PM
திருப்பூர்:திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பி.ஏ.பி. பகிர்மான விவசாயிகள் சங்கத்தினருடன் அமைச்சர் அருண்ராஜ் முன்னிலையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்துக்குப் பின் அமைச்சர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
பி.ஏ.பி. பாசன திட்டத்தில் பயன்பெறும் விவசாயிகள் சங்கங்களின் பகிர்மானக் குழு தலைவர்கள் உடன் திட்டப் பாசனத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து ஆலோசனை நடந்தது. விவசாயிகள் தரப்பில், அனைத்து பகிர்மானப் பகுதிக்கும் அரசாணையின் படி உரிய அளவு நீர் வர வேண்டும் என்றும் தற்போது குறைவாக வருவதாகவும் தெரிவித்தனர். மேலும் தண்ணீர் திருட்டு என்பது குறித்தும் கூறியுள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு காரணங்களால் இது கண்டு கொள்ளப்படாமல் இருந்துள்ளது.
எனவே, நீர் வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் பாசனத்தில் உள்ள உண்மையான நிலை குறித்து தெளிவான அறிக்கை வழங்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அணை அளவு உள்ளிட்ட விவரங்கள்; பகிர்மானப் பகுதிவாரியாக வழங்கிய நீரின் அளவு அனைத்தும் வழங்கப்படும். தண்ணீர் திருட்டைப் பொறுத்தவரை அதை யாராக இருந்தாலும் அனுமதிக்க முடியாது. விவசாயத்துக்கு நீர் இல்லை; குடிநீருக்கு நீர் இல்லை என்ற நிலை தற்போது உள்ளது. இப்பிரச்னை தீர விசாரித்து இதில் தொடர்புடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
காவிரி பிரச்னை குறித்துநீர் வளத்துறை அமைச்சர் சட்டசபையில் தெரிவித்துவிட்டார். தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. மார்க்கண்டேயன் விவகாரத்தில் சட்டத்தின் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. முந்தைய தி.மு.க. ஆட்சியில் கருத்து சுதந்திரம் இல்லாமல் இருந்தது. யார், எங்கு, என்ன பேசினாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. விவசாயிகள், ஊடகவியலாளர்கள் என எல்லார் மீதும் வழக்கு போட்டனர். குப்பை பிரச்னை எல்லா மாவட்டங்களிலும் உள்ளது. இதற்கான நிரந்தர தீர்வு குறித்து தமிழக முதல்வர், வல்லுநர் குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.