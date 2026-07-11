﻿ வன மகோத்சவ விழா வில் மாணவர்கள் ஆர்வம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:27 AM
திருப்பூர்: தாராபுரம் கிரீன் பீல்டு சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளியில் நேற்று, வன மகோத்சவ விழா விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
விழாவை முன்னிட்டு, திருப்பூர் வெற்றி அறக்கட்டளை குழுவினர், பள்ளி வளாகத்தில் நுாதன பசுமை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். காடழிப்பு, பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் காடு வளர்ப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, நமது மண்ணுக்குரிய நாட்டு மரங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நன்மைகள் குறித்து மாணவ, மாணவிகளுக்குக் கற்பிக்கப்பட்டது.
ஒரு மரக்கன்றை எவ்வாறு நட வேண்டும்; அதனை எவ்வாறு பரா மரிக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் குழந்தைகளுக்குத் தெளிவாக விளக்கிக் கூறப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, பள்ளி வளாகத்திற்குள் கொடுக்காப்புளி, தேக்கு, புங்கன் மற்றும் மகிழம் ஆகிய நாட்டு மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.
வெற்றி அறக்கட்டளை குழுவினர் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகத்துடன் இணைந்து, மாணவ, மாணவிகள் தாங்களாகவே இந்த அனைத்து வகையான மரக்கன்றுகளையும் ஆர்வத்துடன் நட்டனர். இவ்விழாவில். ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் ஆவலோடு பங்கேற்றனர். பள்ளி முதல்வர் நளினி, பள்ளி தாளாளர் பிரபா மற்றும் வகுப்பு ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.