பள்ளியில் சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் மாணவர்கள்
பள்ளியில் சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் மாணவர்கள்
UPDATED : நவ 21, 2026 07:34 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:34 PM
பெருமாநல்லுார்: திருப்பூர் ஒன்றியம், பெருமாநல்லுார் ஊராட்சி, ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பள்ளியில் பெருமாநல்லூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த 400-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.
பள்ளியின் ஒரு பகுதியில் சுற்றுச்சுவர் இல்லாமல் திறந்த நிலையில் உள்ளது. இதனால் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, சிறு குழந்தைகள் படிக்கும் பள்ளியில் சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால், மாணவர்கள் பள்ளியை விட்டு வெளியே செல்லும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், சுற்றுச்சுவர் இல்லாத பகுதியில் முட்புதர்கள் மண்டிக் கிடக்கின்றன. அவற்றில் விஷ ஜந்துகள் இருக்கக்கூடும் என்பதால், அப்பகுதியைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர் வலியுறுத்துகின்றனர்.
வெளிநபர்கள் பள்ளி வளாகத்துக்குள் நுழைந்து சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடவும் வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல், வெளியே சுற்றித்திரியும் நாய்கள் மதிய உணவு நேரத்தில் பள்ளிக்குள் நுழைவதால் மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, பள்ளிக்கும் மாணவர்களுக்கும் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்துதர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
பள்ளியில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப போதிய கழிப்பறை வசதி இல்லை. சுற்றுச்சுவர் விடுபட்டுள்ள பகுதியில் தனியார் அமைப்பு மற்றும் கல்வித்துறை சார்பில் கழிப்பறை கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கான அனுமதிக்காகக் காத்திருக்கிறோம். அனுமதி கிடைத்ததும் விரைவில் பணிகள் தொடங்கப்படும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.